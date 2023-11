LIVE Italia-Repubblica Ceca, Europei curling femminile 2023 in DIRETTA: sfida delicata per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, match valido per la quarta giornata degli Europei di curling femminile 2023. Ad Aberdeen (Scozia) il round robin sta per volgere al termine e le azzurre sono in piena corsa per strappare il pass per le semifinali, una vittoria oggi metterebbe una serie ipotetica sul passaggio del turno.

Dopo il passo falso in avvio contro la Germania Constantini e compagne hanno annichilito il resto delle avversarie e sono state capaci di incamerare 4 successi di fila, gli ultimi due ieri contro Danimarca ed Estonia. L’Italia al momento occupa la seconda posizione in classifica con una sola sconfitta e 4 vittorie, sopravanzata esclusivamente dalla Svizzera, unica formazione imbattuta nel torneo. Discorso completamente opposto per la Repubblica Ceca che, con una sola vittoria e con 4 sconfitte occupa la penultima posizione in classifica ed è di fatto fuori dai playoff. Vi ricordiamo che si qualificheranno alle semifinali solo le migliori quattro al termine del round robin, se l’Italia dovesse riuscire a sopravanzare la Repubblica Ceca quest’oggi sarebbe matematicamente molto vicina al superamento del turno. Constantini e compagne non si pongono limiti, il potenziale messo in mostra in queste prime uscite è enorme e l’obiettivo è assolutamente quello di migliorare il quarto posto conquistato lo scorso anno.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, match valido per la quarta giornata degli Europei di curling femminile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 10:00!

