LIVE Italia-Grecia, Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA: inizia un nuovo corso per le azzurre

La presentazione

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita di qualificazione agli Europei 2025 di basket femminile. L’Italia affronta la Grecia a Vigevano, che per la prima volta nella storia ospita, in quel del PalaEnichem, le azzurre.

Qualificazione, si diceva. In realtà, qui per l’Italia e la Grecia, ma anche per Germania e Repubblica Ceca, la questione neanche si pone. Poiché le quattro squadre ospiteranno la rassegna continentale, queste sono state posizionate in un girone a parte, che serve solo a determinare piazzamenti e miglioramenti o peggioramenti del ranking mondiale, che fa fede per il sorteggio che si terrà nel 2025.

Si apre, con questa prima finestra (e la seconda si avrà tra un anno: potenza dell’attuale calendario FIBA), il terzo corso di Andrea Capobianco sulla panchina azzurra. Questa volta la scelta è per il rinnovamento praticamente totale, in realtà già iniziato negli anni scorsi, ma pienamente evidenziato dal fatto che c’è solo una 1991 (Laura Spreafico), peraltro di “età azzurra” giovane considerati i suoi trascorsi. Per il resto, tutte dal 1996 in su, a partire da Cecilia Zandalasini.

La Grecia affronta questo ciclo mettendosi sulle spalle di Artemis Spanou, che del trio che formava con Maltsi e Kaltsidou è l’ultima rimasta nei fatti. Domina il blocco del Panathinaikos con Stamolamprou, Pavlopoulou, Chairistanidou. C’è anche Vassiliki Louka, quest’anno a Brescia, come anche Eleanna Christinaki, ora all’Olympiacos, ma già vista a Schio molto brevemente.

Il match tra Italia e Grecia vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo