Curling, l’Italia strapazza la Finlandia: ottava vittoria agli Europei, il filotto azzurro continua

L’Italia prosegue nella propria marcia strabiliante agli Europei 2023 di curling e sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna) ha infilato l’ottava vittoria consecutiva. Gli azzurri hanno sconfitto la Finlandia con il perentorio punteggio di 10-2 dopo sei end e hanno così confermato la propria imbattibilità in questa rassegna continentale. La nostra Nazionale era già certa del primo posto nel round robin, ma non ha fatto sconti al fanalino di coda e ha fornito un’ulteriore prova di forza, rivolgendo un chiaro messaggio alle rivali dirette per il titolo.

L’Italia svetta con otto vittorie all’attivo e domani concluderà la fase a gironi incrociando la Germania, in attesa di conoscere quale sarà l’avversaria nella semifinale di venerdì. Gli azzurri se la dovranno vedere con la quarta in classifica, ovvero una tra Scozia, Svizzera, Svezia e Norvegia: in palio l’accesso all’atto conclusivo che il Bel Paese non ha mai disputato nella storia e che mai come questa volta sembra essere alla portata, dove che questa squadra ha saputo vincere due Slam consecutivi nelle scorse settimane.

L’incontro di questa sera è stato a senso unico. Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner (third), Sebastiano Arman (second), Mattia Giovanella (vice-skip) hanno inizialmente sfruttato il martello per mettere a segno due punti e hanno poi strappato la mano ai nordici, marcando ben quattro punti nella seconda frazione e issandosi così sul 6-0.

Il quartetto tricolore, bronzo agli ultimi due Europei e ai Mondiali 2022, ha poi piazzato tre stone a punto nel quarto end creando un solco importante (9-1). Kalle Kiiskinen e compagni hanno ridotto minimamente le distanze prima dell’intervallo (9-2), ma al ritorno sul ghiaccio l’Italia è stata implacabile e ha marcato il punto che ha chiuso la contesa dopo soltanto sei end.

RISULTATI OTTAVA GIORNATA EUROPEI CURLING

Italia vs Finlandia 10-2

Scozia vs Turchia 10-3

Svizzera vs Svezia in corso di svolgimento

Olanda vs Germania in corso di svolgimento

Repubblica Ceca vs Norvegia in corso di svolgimento

CLASSIFICA EUROPEI CURLING (dopo l’ottava giornata)

1. Italia 8 vittorie

2. Scozia 6 vittorie

3. Svizzera 5 vittorie*

3. Svezia 5 vittorie*

5. Norvegia 4 vittorie*

6. Germania 3 vittorie*

7. Repubblica Ceca 2 vittorie*

8. Paesi Bassi 2 vittorie*

9. Finlandia 1 vittoria

9. Turchia 1 vittoria

*= 1 partita in meno.

Foto: Anil Mungal/Comunicato Stampa Fisg