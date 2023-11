A che ora gioca l’Italia le semifinali degli Europei di curling? Date e orari con donne e uomini!

L’Italia si è qualificata alle semifinali degli Europei 2023 di curling, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna). La nostra Nazionale ha staccato il biglietto con entrambe le squadre: gli uomini si sono assicurati il primo posto nel round robin con due turni di anticipo, le donne contenderanno alla Svizzera il primato della fase a gironi.

Stefania Constantini e compagne disputeranno il match da dentro o fuori nella giornata di giovedì 23 novembre (ore 20.00), il quartetto guidato da Joel Retornaz giocherà invece venerdì 24 novembre (ore 10.00). Gli azzurri scopriranno i rispettivi avversari soltanto al termine dei round robin. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle semifinali degli Europei di curling.

CALENDARIO SEMIFINALI EUROPEI CURLING

Giovedì 23 novembre

Ore 20.00 Semifinali femminili (con Italia)

Venerdì 24 novembre

Ore 10.00 Semifinali maschili (con Italia)

PROGRAMMA SEMIFINALI EUROPEI CURLING: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: WCF/Celine Stucki