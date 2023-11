LIVE Djokovic-Alcaraz, ATP Finals 2023 in DIRETTA: semifinale tra n.1 e 2 del mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Djokovic-Alcaraz, seconda semifinale delle Nitto ATP Finals 2023. Una sfida di lusso tra i primi due giocatori della classifica mondiale, nell’ordine Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, decreterà il secondo finalista di quest’edizione del Master.

Grazie alla vittoria in due set di ieri, Alcaraz ha vinto il girone rosso, accedendo alla prima semifinale della carriera alle Finals, alla prima partecipazione. Lo spagnolo, dopo aver perso all’esordio con Zverev, ha sconfitto i due russi del proprio raggruppamento, Andrey Rublev e Daniil Medvedev, entrambi per 2-0.

Djokovic è alla dodicesima semifinale in carriera alle Finals, di cui una sotto il nome di Masters. In quest’edizione il serbo ha rischiato di essere eliminato ai gironi, venendo “salvato” dal successo di Jannik Sinner ai danni di Holger Rune. Grazie alla vittoria dell’italiano il pluricampione Slam ha superato il turno come numero 2 del girone verde, complice anche il successo ai danni di Hubert Hurkacz.

In questa fase a gironi Djokovic ha trascorso in media 2 ore e 40 minuti in campo, per un totale di 9 set giocati. Alcaraz invece è rimasto in campo circa 1 ora in meno di media, avendo disputato 7 parziali in tre partite. Lo spagnolo però ha avuto un giorno in meno di riposo a disposizione rispetto al serbo, che ha giocato l’ultima partita giovedì.

Quello odierno sarà il quinto incontro tra i due giocatori, il quarto della stagione. Il saldo è in perfetta parità: Alcaraz ha vinto a Madrid nel 2022 e la finale di Wimbledon, mentre Djokovic si è imposto nelle semifinali del Roland Garros e nell’ultimo atto di Cincinnati. La partita tra Djokovic ed Alcaraz inizierà alle 21.00 e sarà visibile su Sky Sport Tennis ed in streaming su Sky Go e Now TV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Djokovic-Alcaraz a partire dalle 21.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

