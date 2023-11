America’s Cup, Luna Rossa demolisce tutti e trionfa in gara-3 con distacchi siderali!

Luna Rossa chiude in bellezza la prima giornata delle Preliminary Regatta di Jeddah e si impone in gara-3 nel Mar Rosso, facendo un passo avanti fondamentale in ottica qualificazione per il Match Race finale. L’equipaggio italiano composto dai timonieri Ruggero Tita e Marco Gradoni e dai trimmer Vittorio Bissaro e Umberto Molineris ha demolito la concorrenza, trovando finalmente una partenza perfetta e mantenendo la leadership fino al traguardo.

Dopo un bella sfida ravvicinata prima con New Zealand (nei primi due lati) e poi con Orient Express (fino al secondo lato di poppa), la barca azzurra ha seminato gli AC40 avversari navigando alla perfezione in condizioni di vento leggero e trionfando alla fine con distacchi abissali. Il resto della flotta ha invece lottato per non cadere dai foil, procedendo spesso in modalità dislocante e accumulando così un gap siderale dalla testa.

Miglior risultato di giornata anche per i francesi di Orient Express, bravi a seguire Luna Rossa per oltre metà prova riuscendo poi a difendere la seconda piazza nel finale dal rientro degli inseguitori dopo aver perso il volo nell’ultimo lato di bolina. Terza posizione per gli svizzeri di Alinghi, molto solidi e costanti nell’arco delle tre regate di flotta odierne.

Grandi difficoltà ad inizio gara-3 per Ineos Britannia di Ben Ainslie, capace di limitare i danni anche grazie alle disavventure altrui archiviando un quarto posto e restando in lizza per la Finale. Disastro invece per i campioni in carica di Emirates Team New Zealand, solo quinti crollando nella fase centrale della regata nel tentativo di tornare in volo sui foil. Fuori dai giochi American Magic, squalificati ancor prima di tagliare la linea di partenza.

