America’s Cup, la classifica dopo le prime tre regate a Jeddah: Luna Rossa é seconda e in corsa per la finale!

3-4-1. Un ruolino di marcia abbastanza positivo per Luna Rossa Prada Pirelli nelle tre regate di flotta andate in scena nella giornata inaugurale delle Preliminary Regatta di Jeddah, in Arabia Saudita. Si tratta del secondo appuntamento di avvicinamento verso la 37ma edizione dell’America’s Cup, dopo il debutto dello scorso settembre a Vilanova con gli AC40 monotipo.

L’equipaggio italiano composto dai timonieri Ruggero Tita e Marco Gradoni e dai trimmer Vittorio Bissaro e Umberto Molineris ha pagato a caro prezzo delle partenze negative nelle prime due prove (salvandosi poi con delle buone rimonte), cambiando marcia poi con una gara-3 perfetta e dominata in lungo e in largo dal pre-start all’arrivo.

Buoni segnali dunque per Luna Rossa con vento leggero, considerando sempre un handicap rispetto agli avversari legato al minor tempo di allenamento trascorso sull’AC40 (che verrà sostituito dopo Jeddah dagli AC75 protagonisti della Coppa America). Emirates Team New Zealand guarda tutti dall’alto al basso a quota 22 punti grazie a due primi ed un quinto posto, mentre il team azzurro (2° a 18 punti) dovrà guardarsi le spalle dal tandem Alinghi-Ineos, che insegue a 15. Ricordiamo che al termine delle regate di flotta (ne sono previste altre 3 domani e 2 sabato) le prime due formazioni verranno promosse alla Finalissima, da disputare con il format Match Race.

Di seguito la classifica generale dopo la prima giornata delle Preliminary Regatta di Jeddah:

CLASSIFICA GENERALE DAY-1 JEDDAH

1. Emirates Team New Zealand 22 punti

2. Luna Rossa Prada Pirelli 18

3. Alinghi Red Bull Racing 15

4. Ineos Britannia 15

5. Orient Express 11

6. American Magic 1

Foto: America’s Cup