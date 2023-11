America’s Cup, Luna Rossa inizia con un podio prezioso a Jeddah! Tita rimedia a una situazione difficile

I campioni in carica di Emirates Team New Zealand mettono fin da subito le cose in chiaro e si aggiudicano gara-1 a Jeddah, sede del secondo appuntamento con le Preliminary Regatta in vista della 37ma edizione dell’America’s Cup. Il defender ha dominato la prima regata di flotta in Arabia Saudita con vento leggero, tra i 7 e i 10 nodi, riuscendo a non cadere mai dai foil e portando a casa 10 punti importanti in classifica.

Peter Burling e compagni (Nathan Outteridge, Blair Tuke e Andy Maloney) hanno sbaragliato la concorrenza, trovando una partenza impeccabile e non concedendo spazio al tentativo di rimonta degli equipaggi avversari, che hanno accumulato distacchi abissali nell’arco dei 6 lati previsti. Tante difficoltà ma alla fine un buon podio nella prova d’apertura per Luna Rossa Prada Pirelli, che strappa un prezioso terzo posto restando in scia alla zona qualificazione per il Match Race finale (riservato ai primi due team in graduatoria dopo le regate di flotta).

Il sodalizio italiano ha limitato i danni dopo una partenza negativa ed una seconda caduta dai foil, che aveva relegato Luna Rossa in ultima posizione a distanza siderale dagli altri AC40 (classe monotipo), effettuando poi un grande recupero al termine del primo lato di poppa e superando i francesi di Orient Express e gli svizzeri di Alinghi per poi conservare la terza posizione fino al traguardo.

L’equipaggio azzurro era composto dai timonieri Ruggero Tita e Marco Gradoni e dai trimmer Vittorio Bissaro e Umberto Molineris. Ottima prestazione e seconda piazza a poco più di 1 minuto di distacco da New Zeland per Ineos Britannia di Ben Ainslie, Giles Scott, Bleddyn Mon e Iain Jensen, mentre sono rimaste fuori dal podio Alinghi (4° posto), Orient Express (5°) e soprattutto gli statunitensi di American Magic, vincitori del primo evento preliminare di Vilamoura, squalificati dopo la partenza.

