Jannik Sinner non si accontenta: “Sul fisico c’è ancora tanto da fare. Buon 2023, ma voglio di più”

In attesa di fare questa sera il suo debutto al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 contro lo statunitense Mackenzie McDonald, con in palio un posto agli ottavi di finale, Jannik Sinner ha parlato ai microfoni di Sky Sport proiettandosi verso le prestigiose ATP Finals di Torino (è già qualificato) e pensando anche alla preparazione per la prossima stagione.

“Mi fa molto piacere di andare alle Finals dopo essermi qualificato per la prima volta. Torino sarà un evento molto importante per me, anche perché sarà in Italia e con tanti tifosi, quindi cercheremo di fare un’ottima prestazione lì. Guardando alla stagione, mi sento soddisfatto di essere lì ma voglio anche cercare di andare più avanti possibile. Vedremo, non so dire come andrà ma daremo sicuramente il 100%“, dichiara il numero 4 al mondo.

“Tutto il lavoro che stiamo facendo lo sappiamo solo io ed il mio team. Ci alleniamo davvero tanto e sappiamo quanto lavoro c’è dietro. Ovviamente condividere la vittoria di Vienna con tutta la squadra vuol dire tanto. Comunque sappiamo che c’è ancora molto da fare per massimizzare tutti gli aspetti tra fisico, mente e gioco”, prosegue il 22enne altoatesino.

Sull’avvicinamento alla prossima stagione e sui possibili margini di miglioramento in prospettiva futura: “Per noi sarà molto importante la preparazione per il 2024. Possiamo fare un grande passo in avanti soprattutto nella parte fisica, anche se già adesso mi sento pronto a combattere fisicamente con i migliori al mondo“.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger