Jannik Sinner approdato a 60 vittorie nel 2023: mai nessun italiano come lui

Jannik Sinner è il grande protagonista di questo finale di stagione e continua ad aggiornare il libro dei record del tennis italiano. La sua performance alle ATP Finals di Torino è già la migliore di sempre per un giocatore azzurro nel “Torneo dei Grandi Maestri”, avendo raggiunto le semifinali superando il round robin da primo del girone grazie a tre vittorie consecutive contro Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e Holger Rune.

Il 22enne altoatesino, già prima del Masters, aveva stabilito il nuovo record nazionale per il maggior numero di incontri vinti in un singolo anno solare. Nello specifico, il n.4 al mondo aveva staccato di un’unità le 54 affermazioni stagionali collezionate da Corrado Barazzutti nel 1978 grazie al successo sul russo Andrey Rublev nella semifinale dell’ATP 500 di Vienna.

Successivamente il nativo di San Candido classe 2001 ha regolato un altro russo, Daniil Medvedev nella finale del torneo austriaco per poi avere la meglio sull’americano Mackenzie McDonald al debutto nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il percorso netto del nostro portacolori nel gruppo verde delle Finals al Pala Alpitour ha portato il totale delle vittorie stagionali a quota 60.

Numeri davvero impressionanti per Sinner in questo 2023, in cui ha ritoccato il suo best ranking grazie alla conquista di quattro titoli nel circuito maggiore (Montpellier, Toronto, Pechino e Vienna), oltre alla semifinale di Wimbledon e alla finale del Masters 1000 di Miami.

Foto: Lapresse