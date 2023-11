ATP Finals 2023, Alcaraz e Zverev in lotta per il posto in semifinale. E Medvedev a fare da giudice

L’ultimo semifinalista delle ATP Finals lo conosceremo quest’oggi. Dopo aver visto Jannik Sinner e Novak Djokovic trionfare nel girone verde, quest’oggi capiremo chi sarà l’uomo ad affiancare Daniil Medvedev nel primo taglio del gruppo rosso. Con la sfida a distanza tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, ed il russo a fare invece da giudice supremo.

Innanzitutto perché, come detto, il numero 3 al mondo è già sicuro di poter partecipare alle semifinali di domani grazie ai successi nelle prime due partite. Potrà dunque approcciare l’incontro con Carlitos nella maniera più rilassata possibile per questo quinto incontro fra i due, con il bilancio in perfetta parità. Anche se, conoscendo la sua competitività ed i 200 punti ATP in ballo, non vorrà fare sconti davvero a nessuno.

Dall’altra parte ci sarà l’iberico, che nel match di mercoledì ha steso ed eliminato Andrey Rublev per la sua prima vittoria alle Finals. Ma per essere sicuro della semifinale, dovrà necessariamente vincere. Ma è ancora tutto aperto: addirittura un successo in due set gli spalancherebbe le porte del primo posto, e una vittoria in generale del numero 2 al mondo renderebbe inutile il match tra Zverev e Rublev.

Si perché il tedesco ed il russo si sfideranno in serata, con il rischio di dover disputare una partita quasi di esibizione, con i soli 200 punti ATP come magro premio di consolazione. Il vincitore di due ATP Finals dovrà solo sperare in Medvedev per sapere se il suo match avrà un qualsiasi sentore di competitività; una situazione che sottolinea nuovamente la falla presente nel regolamento di questo torneo. O almeno, una programmazione deficitaria…

Foto: LaPresse