Fognini-Sonego oggi, ATP Metz 2023: orario, programma, tv, streaming

Giornata spartiacque per la rappresentativa azzurra impegnata questa settimana all’ATP 250 di Metz 2023, visto che uno solo tra Fabio Fognini e Lorenzo Sonego potrà andare avanti qualificandosi per le semifinali. I due connazionali giocheranno infatti uno contro l’altro nell’ultimo quarto di finale del tabellone principale transalpino.

Nessun precedente ufficiale a livello ATP tra il 36enne ligure ed il 28enne torinese, entrambi a caccia di punti preziosi per risalire il ranking mondiale in base ai loro obiettivi personali. “Fogna” sta disputando un ottimo torneo sul cemento indoor di Metz, avendo sconfitto nei primi due turni il brasiliano Thiago Seyboth Wild e soprattutto in rimonta il kazako Alexander Bublik.

Un po’ più semplice probabilmente il percorso di “Sonny”, testa di serie numero 6 del seeding, che ha regolato l’americano Marcos Giron ed il qualificato giordano Abdellah Shelbayh. Il derby tricolore chiuderà il programma di giornata sul campo centrale come quinto match (dopo 1 doppio e 3 singolari) complessivo e come seconda sfida della sessione serale che scatterà non prima delle ore 18.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Fognini-Sonego, quarto di finale del torneo ATP 250 di Metz. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis (in chiaro) e per gli abbonati su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Supertennis.tv e a pagamento su Sky Go, Now TV, SupertenniX e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

PROGRAMMA QUARTI ATP METZ 2023

Giovedì 9 novembre

Dalle ore 12.00 sul campo centrale

Blanchet/Martineau (Francia)-Heliovaara/Mies (Finlandia/Germania)

A seguire, non prima delle 14.00

Alexander Shevchenko-Karen Khachanov

A seguire

Luca Van Assche (Francia)-Pierre-Hugues Herbert (Francia)

A seguire, non prima delle 18.00

Ugo Humbert (Francia)-Harold Mayot (Francia)

A seguire

Fabio Fognini (Italia)-Lorenzo Sonego (Italia)

DOVE VEDERE IN TV FOGNINI-SONEGO A METZ

Diretta tv: Supertennis (canale 64 digitale terrestre, 212 piattaforma Sky) e Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: Supertennis.tv, gratis e in chiaro; Sky Go, Now TV, SupertenniX e Tennis TV a pagamento.

Diretta Live testuale: OA Sport.

