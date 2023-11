LIVE Fognini-Sonego, ATP Metz 2023 in DIRETTA: derby generazionale, in palio la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, ultimo quarto di finale dell’ATP 250 di Metz 2023. Si profila un derby azzurro molto interessante tra il 36enne ligure ed il 28enne piemontese, con quest’ultimo che parte con i favori del pronostico per la superficie su cui si gioca (cemento indoor) e per il rendimento avuto in stagione.

Sonny, sesta testa di serie del tabellone, ha sconfitto sin qui l’americano Marcos Giron in rimonta per 2-6 6-3 7-6 e a seguire il qualificato giordano Abdellah Shelbayh per 6-3 7-5. Percorso sicuramente più impegnativo per il nativo di Sanremo, capace di imporsi con un duplice tie-break sul brasiliano Thiago Seyboth Wild e soprattutto in rimonta sull’imprevedibile kazako Alexander Bublik per 4-6 7-6 7-6.

In palio 90 punti ATP ed un posto in semifinale contro il vincente del derby casalingo tra i francesi Ugo Humbert (netto favorito) e Harold Mayot. Fognini ha bisogno di un exploit a Metz per risalire il ranking (è 147°) ed entrare direttamente in main draw a Melbourne per gli Australian Open 2024 senza dover passare dai meandri delle qualificazioni.

Fognini-Sonego è previsto come ultimo incontro del programma odierno sul campo centrale, quindi l'orario d'inizio dipenderà in base alla durata delle sfide precedenti (1 doppio e 3 singolari a partire da mezzogiorno). Per dare un riferimento più preciso, il penultimo match di giornata tra Humbert e Mayot non comincerà comunque prima delle ore 18.

