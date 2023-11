F1 su TV8, GP San Paolo 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Pronti, via! A Interlagos è subito tempo di qualifiche per la Formula 1, che già quest’oggi manderà in scena la sessione atta a determinare la griglia di partenza del Gran Premio di San Paolo, destinato a disputarsi domenica 5. Il sabato sarà viceversa interamente “consacrato” alla Sprint race, come ormai d’abitudine in questo 2023.

Nell’autodromo brasiliano vige una dinamica incredibile. Nessun pilota è ancora stato in grado di realizzare 4 pole position. Il dato è viepiù eclatante se si pensa come un quintetto sia stato capace di issarsi a quota 3. Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Felipe Massa, Rubens Barrichello e Lewis Hamilton hanno tutti calato il tris. Il poker però non è ancora visto.

In linea teorica, il britannico può spingersi dove nessuno è ancora arrivato. Utopia? No. Di sicuro l’eventualità è improbabile, ma non bisogna dimenticare come, nel 2022, il più rapido in qualifica sia stato Kevin Magnussen! D’accordo, ci si misero di mezzo la pioggia e una bandiera rossa, ma le possibilità di vedere il veterano inglese spezzare un tabù non sono nulle. Succederà? Per scoprirlo bisognerà seguire le qualifiche del GP di San Paolo in TV. Come?

F1 – GP SAN PAOLO 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) e quello sportivo-generalista Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta integrale delle qualifiche. Il turno di prove libere del Gran Premio di San Paolo sarà proposto solo sul canale 207. I possessori di Sky Q potranno godersi la medesima programmazione anche su Sky Sport 4K (213), salvo differenti scelte editoriali ed esigenze di palinsesto.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita le qualifiche . Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta dell’appuntamento brasiliano. Non sarà altresì proposta in alcun modo la sessione di prove libere.

STREAMING – L’evento di Interlagos potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita delle qualifiche.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di San Paolo.

PROGRAMMA TV8 GP SAN PAOLO F1 OGGI

VENERDI’ 3 NOVEMBRE

22.00-23.15, Differita Qualifiche

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP SAN PAOLO 2023

VENERDI’ 3 NOVEMBRE

15.30-16.30, PROVE LIBERE su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

19.00, QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP SAN PAOLO 2023

Le qualifiche saranno ritrasmesse più volte in replica su Sky Sport F1 (207).

Alle 22.00 di venerdì, nonché alle 0.30; 3.15; 6.00; 8.45; 11.30 e 13.30 di sabato.

