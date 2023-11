LIVE F1, GP Brasile 2023 in DIRETTA: FP1 e qualifiche, la Ferrari può far bene ad Interlagos

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio di San Paolo 2023, valevole come ventesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Questo weekend viene riproposto per l’ultima volta quest’anno il nuovo format Sprint, di conseguenza il venerdì risulta fondamentale per la composizione della griglia di partenza in gara.

Si gareggia sullo storico circuito brasiliano di Interlagos, con Max Verstappen favorito d’obbligo che punta al 17° successo in questo campionato per battere il record di Alberto Ascari (maggior percentuale di vittorie in una singola stagione). Red Bull però non si impone a San Paolo dal 2019 e ha trionfato solo in una delle ultime otto edizioni del GP verdeoro.

Almeno quest’oggi sul giro secco in qualifica potrebbe esserci grande equilibrio, con diversi candidati alla pole position tra cui le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, le Mercedes (reduci dalla doppietta del 2022 sul tracciato sudamericano) di Lewis Hamilton e George Russell, le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e l’altra Red Bull di Sergio Perez.

Si comincia alle ore 15.30 italiane con la prima e unica sessione di prove libere del fine settimana brasiliano, mentre le qualifiche scatteranno in serata alle 19.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

