Calendario F1 2024, saranno 24 GP: torna la Cina e conferma per Imola e Monza

Comunicazione importante. La FIA e la F1 hanno rese note le date del Mondiale 2024 di F1. Si prevede una stagione particolarmente lunga, condita da 24 GP. Un’annata che prenderà il via sabato 2 marzo e terminerà l’8 dicembre. Confermato il “primo giorno di scuola” in Bahrain, a cui seguirà sei giorni dopo il GP d’Arabia Saudita, entrambe in programma nella giornata di sabato, come il round di Las Vegas.

Si riscontra il ritorno del GP di Cina, il posticipo dell’appuntamento in Spagna, slittato a fine giugno dopo la trasferta del Canada, così come il round sul circuito di Baku, traslato a metà settembre per poter avere un vero e proprio back-to-back con il round di Singapore.

Buone notizie per l’Italia con le conferme di Imola e di Monza: il GP dell’Emilia Romagna si disputerà il terzo weekend di maggio mentre quello d’Italia il primo fine settimana di settembre. Fa particolarmente piacere soprattutto per il weekend previsto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, vista la cancellazione di quest’anno a causa dell’alluvione.

Dopo la prova a Singapore, ci sarà un mese di pausa che precederà una “tripletta impegnativa come Austin-Città del Messico-San Paolo. Seguiranno altre due settimane di break a precedere il trittico finale, che si aprirà a Las Vegas per poi terminare l’8 dicembre ad Abu Dhabi. Da notare che i test pre-campionato sono stati confermati in Bahrain, e saranno sempre nel formato di tre giornate, dal 21 al 23 febbraio.

CALENDARIO F1 2024

Data Gran Premio Circuito 02 marzo Bahrain Bahrain 09 Marzo Arabia Saudita Jeddah 24 marzo Australia Melbourne 07 aprile Giappone Suzuka 21 aprile Cina Shanghai 05 maggio Miami Miami 19 maggio Emilia Romagna Imola 26 maggio Monaco Monaco 09 giugno Canada Montreal 23 giugno Spagna Barcellona 30 giugno Austria Spielberg 07 luglio Gran Bretagna Silverstone 21 luglio Ungheria Budapest 28 luglio Belgio Spa-Francorchamps 25 agosto Olanda Zandvoort 01 settembre Italia Monza 15 settembre Azerbaijan Baku 22 settembre Singapore Singapore 20 ottobre Stati Uniti Austin 27 ottobre Messico Città del Messico 03 novembre Brasile Interlagos 23 novembre Las Vegas Las Vegas 01 dicembre Qatar Lusail 08 dicembre Abu Dhabi Abu Dhabi

