Calendario Europei judo 2023 oggi: orari 3 novembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Comincia quest’oggi, venerdì 3 novembre, il programma dei Campionati Europei Individuali 2023 di judo all’Arena Sud de France di Montpellier. In palio subito cinque titoli continentali (oltre a punti molto importanti per i ranking di qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi 2024) nelle categorie maschili -60 e -66 kg e al femminile nella -48, -52 e -57 kg.

Day-1 di grandi emozioni per l’Italia, che schiera ben otto judoka tra cui due stelle della spedizione azzurra. Stiamo parlando di Assunta Scutto, bronzo iridato in carica e numero 1 al mondo nei 48 kg, e di Odette Giuffrida, due volte medagliata a cinque cerchi e bronzo agli ultimi Mondiali nei 52 kg. Susy va considerata la co-favorita per il titolo continentale insieme alla padrona di casa francese Shirine Boukli, mentre la romana punta come minimo al podio ma servirà un’impresa per salire sul gradino più alto.

Battere nell’ordine l’ungherese Reka Pupp, la kosovara Distria Krasniqi ed in finale la transalpina Amandine Buchard rappresenta infatti un cammino complicatissimo, ma Giuffrida ha già dimostrato in passato di sapersi esaltare sui palcoscenici più prestigiosi. Outsider per le medaglie anche Veronica Toniolo nei 57 kg, Francesca Milani nei 48 kg e Fabio Basile nei 66 kg, mentre dovranno inventarsi un grande exploit Matteo Piras, Andrea Carlino e Angelo Pantano per raggiungere il Final Block.

Tutti i combattimenti di giornata, a partire dalle eliminatorie mattutine, saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre non è prevista la copertura televisiva della manifestazione in Italia. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2023 OGGI

Venerdì 3 novembre

Ore 11.00 Eliminatorie 48, 52, 57 kg femminili e 60, 66 kg maschili a Montpellier (Francia)

Ore 16.00 Final Block 48, 52, 57 kg femminili e 60, 66 kg maschili a Montpellier (Francia)

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Judo TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

EUROPEI JUDO 2023: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Francesca Milani (48 kg), Assunta Scutto (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Angelo Pantano (60 kg), Andrea Carlino (60 kg), Fabio Basile (66 kg), Matteo Piras (66 kg).

Foto: IJF