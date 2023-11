F1 oggi, GP Brasile 2023: orari Shootout e Sprint, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 4 novembre, assisteremo a una particolare giornata a Interlagos, sede del round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista del Brasile, infatti, andrà in scena qualcosa di diverso dal solito, ovvero una sessione di qualifiche, dopo quella di ieri, e la Sprint Race che attribuirà i primi punti mondiali di questo appuntamento.

Il time-attack è noto come Sprint Shootout, una sfida contro il tempo per ottenere la miglior prestazione possibile. La Ferrari cercherà di sfruttare le sue grandi qualità sul giro secco al fine di garantirsi un via confortevole nella gara di 24 giri. Non saranno ammessi errori e pienamente consapevoli di ciò sono il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz.

Il favorito sarà come al solito Max Verstappen. L’olandese, su Red Bull, ha già chiuso la partita per il titolo mondiale e si godrà questi ultimi appuntamenti con la voglia di migliorare ulteriori record. Nella giornata di ieri, è arrivata la pole n.31 della carriera a precedere Leclerc e Lance Stroll (Aston Martin). Vedremo se l’asso neerlandese replicherà.

La seconda giornata del week end del GP del Brasile, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it trasmetteranno in differita, in chiaro, in tv e in streaming la Sprint Shootout e la Sprint Race di oggi. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

CALENDARIO GP BRASILE F1 2023 OGGI

Sabato 4 novembre (orari italiani)

Ore 15.00-15.44 F1, Sprint Shootout – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

Ore 19.30 F1, Sprint Race (24 giri) – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA GP BRASILE F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207); è prevista la differita in chiaro della Sprint Shootout e della Sprint Race su TV8.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; è prevista la differita in chiaro della Sprint Shootout e della Sprint Race su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

