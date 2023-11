F1 oggi, GP Brasile 2023: orari prove libere e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 3 novembre, andrà in scena il primo giorno del week end del GP del Brasile, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Interlagos lo spettacolo non mancherà di certo, visto quello che attende i piloti e i team. Il riferimento è al format previsto per la tre-giorni in terra brasiliana.

Nel fine-settimana in questione, infatti, si assisterà alla sesta e ultima Sprint Race della stagione, dopo quella di Baku (Azerbaijan), Spielberg (Austria), Spa-Francorchamps (Belgio), Lusail (Qatar) e di Austin (USA). Un week end che prevede due qualifiche: la prima il venerdì (oggi) sarà valida per delineare la griglia di partenza del GP; la seconda il sabato, chiamata Sprint Shootout, per definire la griglia della Sprint Race.

Di conseguenza, quest’oggi vi sarà una sessione di prove libere e il time-attack. Le squadre non avranno troppo tempo a disposizione per trovare il set-up ideale sulle monoposto e ogni secondo sarà fondamentale per la messa a punto. Un’ulteriore difficoltà, indubbiamente, che potrebbe portare anche a dei risultati diversi da quelli a cui siamo stati abituati. Si spera che la Ferrari sappia approfittare della situazione per sfruttare le proprie qualità sul giro secco, anche se poi sono ben note le criticità della vettura di Maranello con benzina nel serbatoio.

La prima giornata del week end del GP del Brasile, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213) per le qualifiche, sul canale 207 la FP1, in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it trasmetteranno in differita, in chiaro, in tv e in streaming dalle ore 21.30 italiane le qualifiche, mentre la FP1 sarà trasmessa solo dai canali Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero day-1.

CALENDARIO GP BRASILE F1 2023 OGGI

Venerdì 3 novembre (orari italiani)

Ore 15.30-16.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

Ore 19.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP BRASILE 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213) garantiranno la trasmissione delle qualifiche, mentre per la FP1 sarà solo sul canale 207. È prevista la differita in chiaro esclusivamente delle qualifiche, a partire delle 21.30 italiane su TV8, mentre la FP1 sarà coperta solo da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW e in differita in chiaro dalle 21.30 italiane e su TV8.it, esclusivamente delle qualifiche, mentre la FP1 sarà trasmessa solo dai canali Sky Sport.

F1 SU TV8 OGGI

Venerdì 3 novembre

Ore 21.30-22.50 F1, Qualifiche – Differita in chiaro.

