F1, George Russell: “Sono stato malato ultimamente, forse dovrei ammalarmi più spesso!”

Un buonissimo fine settimana finora per George Russell: l’inglese si è piazzato in quarta posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, facendo nettamente meglio del compagno di squadra Lewis Hamilton. Un piazzamento importante per la Mercedes che domani proverà a difendere il secondo posto della costruttori dall’attacco della Ferrari.

Queste le parole nel post-qualifica da parte di Russell: “Sono stato malato nelle ultime due settimane e sono stato molto veloce, non so se mi dovrò ammalare più spesso (ride, ndr)”.

“Mi sono sentito molto a mio agio in macchina. Ho dormito tre ore, quindi è abbastanza incredibile il risultato che ho fatto. Ho comunque sensazioni contrastanti in questo momento, sicuramente avrei messo la firma per il quarto posto prima del fine settimana, ma dopo la prestazione di questa mattina, quando siamo stati i più veloci sul giro secco, abbiamo migliorato solo sei decimi dalle prove alle qualifiche. Pensavo che migliorassimo di più da quel punto di vista“.

Foto: Lapresse