F1, risultati e classifica FP1 GP Brasile 2023: Sainz e Leclerc davanti a tutti, Verstappen si nasconde

Andata in archivio la sessione delle prove libere del GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sullo storico circuito di Interlagos, i piloti e i team hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile per via di un fine-settimana che non darà l’opportunità ad alcuno di commettere errori. Nella tre-giorni sudamericana, infatti, ci sarà la Sprint Race.

Per questo, il programma del week end è diverso da quello consueto che prevede due qualifiche: la prima il venerdì (oggi) sarà valida per delineare la griglia di partenza del GP; la seconda il sabato, chiamata Sprint Shootout, per definire la griglia della Sprint Race. Pertanto, solo la FP1 potrà dare modo ai team di sondare le vie dell’assetto in vista del time-attack.

Una pista particolare quella brasiliana: adagiata sul fianco di una collina, è caratterizzata da un tratto in ripida discesa dopo la prima curva e da una lunga salita, prima sinuosa e poi con un lunghissimo rettilineo che si percorre in pieno e riporta le vetture sul traguardo. Le curve sono 15 (nove a sinistra e cinque a destra): è una delle poche piste del Mondiale dove si corre in senso antiorario.

La necessità è quella di avere carico aerodinamico piuttosto elevato. In termini di forze che agiscono sui pneumatici, è un tracciato abbastanza bilanciato fra quelle laterali e quelle longitudinali. Come spesso accade sulle piste permanenti che hanno una lunga storia alle spalle, l’asfalto presenta un livello di rugosità elevato. Il degrado è tuttavia di natura prevalentemente termica, come spiegato da Mario Isola (Responsabile Pirelli).

CLASSIFICA FP1 GP BRASILE F1 2023

1 Carlos SAINZ Ferrari1:11.732 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.108 4

3 George RUSSELL Mercedes+0.133 4

4 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.196 6

5 Alexander ALBON Williams+0.312 4

6 Lance STROLL Aston Martin+0.404 5

7 Pierre GASLY Alpine+0.452 3

8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.749 4

9 Logan SARGEANT Williams+0.847 4

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.860 4

11 Fernando ALONSO Aston Martin+0.883 4

12 Lewis HAMILTON Mercedes+0.906 4

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.982 4

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.046 4

15 Esteban OCON Alpine+1.047 3

16 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.061 3

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.280 3

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.324 3

19 Lando NORRIS McLaren+1.897 5

20 Oscar PIASTRI McLaren+2.106 5

Foto: LaPresse