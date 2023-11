DIRETTA MotoGP, GP Lusail 2023 LIVE: la Sprint Race mette in palio punti determinanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Race del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Lusail si inizierà a fare davvero sul serio con i primi punti del fine settimana in palio e il duello per il titolo che scriverà la sua prima pagina.

La gara su distanza ridotta prenderà il via alle ore 18.00 italiane (le ore 20.00 locali) con la luce dei riflettori che farà da scenario ideale per l’avvincente sfida tra Francesco “Pecco” Bagnaia e Jorge Martin. I due grandi rivali per il trono della classe regina si presentano nello schieramento di partenza con 14 punti di vantaggio a fare del campione del mondo in carica.

Una situazione che mette “Pecco” ovviamente nel ruolo di favorito per il successo finale ma, come ha detto lo stesso pilota del team Ducati Factory, rappresenta un margine che non permette di fare calcoli. Proprio per questo motivo i 12 punti in palio nella gara odierna saranno davvero di platino su una pista che, spesso, ha visto Bagnaia primeggiare. Martin sa che, da qui a Valencia, dovrà provare a vincere in ogni occasione per mettere pressione al rivale.

La Sprint Race del Gran Premio del Qatar scatterà alle ore 18.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe regina a Lusail. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia//CordonPress