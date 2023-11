Coppa Davis 2023: Repubblica Ceca-Australia 1-1, Alex de Minaur rimonta Jiri Lehecka e i suoi tremori

Clamorosa vittoria di Alex de Minaur nel secondo singolare del quarto di finale tra Repubblica Ceca e Australia. Il numero 1 aussie rimonta Jiri Lehecka con il punteggio di 4-6 7-6(2) 7-5, sfruttando in due ore e 32 minuti tutte le debolezze mentali del suo avversario all’atto di chiudere la questione o di porre una seria ipoteca sul confronto. Si va dunque sull’1-1, e a questo punto il doppio vede gli oceanici favoriti.

Primo set nel quale la partenza sembra tutto sommato equilibrata, ma questa parità di situazione si rompe molto presto. Lehecka non ci mette molto a prendere la via della rete sull’unico passaggio a vuoto in battuta di de Minaur: break e 3-2. A quel punto per lui si tratta di controllare con facilità almeno fino al 5-4, quando salta fuori un bellissimo decimo gioco in cui i due danno fondo a del tennis molto spettacolare. Cinque palle break da una parte, quattro set point dall’altra, e alla fine ha ragione il ceco: 6-4.

Il numero 1 della squadra capitanata da Jaroslav Navratil porta a casa il vantaggio pesante anche nel secondo parziale, e questa volta dall’1-1 la questione pare proprio girare verso una semifinale che prende la strada di Praga. Sul 5-4, però, il gioco di Lehecka frana in maniera tonante, e questo è un male sapendo che de Minaur non molla mai. Troppi errori, break a zero e tutto da rifare. Anzi no, perché nel tie-break l’australiano non fa sconti e vola via subito, chiudendolo per 7-2.

Anche nel terzo set la rottura prolungata di Lehecka perdura, tant’è che de Minaur va subito sul 2-0. Arriva un altro momento inatteso, però, perché il numero 1 d’Australia perde la battuta nel quarto gioco e poi, sul 4-3 per l’avversario, è costretto a salvare tre palle break consecutive (più per meriti suoi che per demeriti altrui). Salvata questa situazione, tocca a lui andarsi a prendere uno spettacolare undicesimo game, in cui trova di nuovo il break grazie a punti difensivi da cineteca: il 7-5 è conseguenza naturale.

Sarebbe quasi inutile parlare di conto vincenti-gratuiti in questa fattispecie (anche se i numeri parlano di 27-61 per Lehecka e 21-40 per de Minaur); elevatissima è infatti la componente psicologica di un tale match, in attesa dei riscontri decisivi del doppio.

