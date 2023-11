Coppa Davis 2023, Repubblica Ceca-Australia 1-0: Tomas Machac stende Jordan Thompson in due set

Il primo singolare della sfida dei quarti di finale della Coppa Davis 2023 di tennis, in corso a Malaga, in Spagna, tra Repubblica Ceca ed Australia, va al ceco Tomas Machac, che batte l’australiano Jordan Thompson per 6-4 7-5 in un’ora e 54 minuti, regalando così il primo punto alla propria Nazionale nel tie che deciderà l’avversaria della Finlandia in semifinale.

Nel primo set il ceco opera il break a trenta in apertura e poi scappa sul 2-0. L’oceanico resta in scia, ma nel settimo game deve risalire dallo 0-40: Thompson annulla tre palle break consecutive ed una quarta ai vantaggi prima di trovare il 3-4. L’australiano si porta poi sullo 0-30 in risposta ed a seguire si procura due palle per il controbreak, ma dal 15-40 Machac vince quattro punti consecutivi e sale sul 5-3. Nel decimo game l’australiano si porta nuovamente sullo 0-30 in risposta, ma il ceco infila quattro punti e chiude sul 6-4 in 47 minuti.

Nella seconda partita i servizi sono dominanti e si va ai vantaggi soltanto nel quarto e nel quinto game, dove però non si registrano palle break. Nel nono game Thompson si ritrova sotto 15-40, annulla due palle break e poi altre due ai vantaggi, ma alla quinta occasione Machac strappa il servizio all’avversario e va sul 5-4. Il ceco va a servire per il match, annulla due opportunità non consecutive per il controbreak, ma alla terza occasione cede la battuta. Machac ottiene un nuovo break a 15 nell’undicesimo gioco e va ancora a servire per il match, trionfando sul 7-5 in 67′.

Le statistiche premiano il ceco, che vince 75 punti contro i 68 dell’avversario. Machac fa meglio sia con la prima (72% di punti vinti contro il 64%) sia con la seconda (63% contro 58%), mette a segno più vincenti (26 contro 16), ma commette anche più errori gratuiti (38 contro 33). Il ceco converte 3 delle 11 palle break avute in 4 game, mentre Thompson ne sfrutta soltanto 1 delle 5 avute in 2 giochi.

