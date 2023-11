Tennis, Jannik Sinner dopo gli US Open ha cambiato marcia: numeri impressionanti

Numeri che parlano chiaro. Dario Puppo ha pubblicato una statistica molto interessante sui suoi profili social che noi riprendiamo. Il collega di Eurosport ha rappresentato una tendenza molto chiara nel circuito, ovvero il cambio di passo di Jannik Sinner dopo gli US Open. La cocente eliminazione negli ottavi di finale contro Alexander Zverev è stata una sorta di svolta per questa chiusura stagionale dell’altoatesino.

Nei fatti, da quel ko e con la saggia rinuncia alla Coppa Davis, sono arrivati vittorie, titoli ATP e Coppa Davis. Ma quantificando il tutto? Jannik, tra i primi otto tennisti del pianeta, è stato il giocatore aver vinto più partite e ad avere la miglior percentuale di successo. Di seguito la situazione:

18-2 Sinner (2 titoli + Coppa Davis in 6 eventi)

11-2 Djokovic (2 su 4)

13-6 Zverev (1 su 7)

11-6 Medvedev (0 su 5)

12-7 Rublev (0 su 6)

7-5 Alcaraz (0 su 4)

10-8 Tsitsipas (0-7)

7-8 Rune (0-7)

In questo percorso fantastico, a impreziosire il tutto sono state le vittorie contro Djokovic (due), Alcaraz (una), Medvedev (tre) e Rune (una), significative perché nel caso del serbo, del russo e del danese si è trattato di tabù sfatati. Da capire se questo rendimento sia legato essenzialmente a un discorso di superficie favorevole, anche se a Pechino le affermazioni contro i citati Alcaraz e Medvedev si sono concretizzate sul cemento outdoor.

Da verificare il tutto per l’anno venturo, in cui lo stesso Jannik si aspetta di fare meglio a livello Slam, dal momento che quello deve essere l’obiettivo. Uno step che dipenderà tanto da quanto Sinner riuscirà a migliorarsi fisicamente, in termini di resistenza, per le sfide al meglio dei cinque set nell’arco di due settimane.

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito