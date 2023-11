Chi è Martina Bracchi, giovane attaccante che spicca a Busto Arsizio e da seguire per la Nazionale

Busto Arsizio non ha ancora vinto una partita nella Serie A1 di volley femminile, infilando cinque sconfitte consecutive e portando a casa soltanto un punto. Tra le fila delle Farfalle, però, si stanno notando giovani emergenti di indubbio valore. L’ultima pallavolista a mettersi in bella mostra è stata Martina Bracchi. L’attaccante ha messo a segno 20 punti (2 ace, 50% in attacco, 28% in ricezione) nella partita che la compagine lombarda ha perso per 3-1 sul campo di Pinerolo nell’ultimo turno di campionato. Un’atleta in grado di giocare di banda e come bomber, che nel corso di questa stagione ha messo a segno 44 punti complessivi nei cinque incontri disputati.

Martina Bracchi è una classe 2002, è nata a Piacenza ed è cresciuta nelle giovanili della Libertas San Paolo e della Pallavolo Sangiorgio Piacentino, società con cui ha raggiunto i playoff in Serie B2. Marco Mencarelli l’aveva notata a livello giovanile e l’aveva convocata per un collegiale in Nazionale nel 2018, mentre l’anno successivo è approdata all’Academy Sassuolo (società che ha avuto tra le proprie fila anche Ekaterina Antropova) militando in Serie B2.

L’opposto è rimasta nella categoria anche nel 2020 con il Volley Certosa, poi lo sbarco a Lecco giocando in B1 e poi in A2. Lo scorso anno risultò una delle attaccanti più efficaci della cadetteria, mettendo a segno 506 punti in 31 partite disputate con la casacca della Orocash. Alta 182 centimetri, Martina Bracchi ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo con Busto Arsizio e sotto la guida di Julio Velasco può indubbiamente crescere molto e magari diventare un’opzione anche in ottica Nazionale, proprio come la sua compagna di squadra Federica Carletti, che nelle ultime due settimane ha dimostrato un potenziale rilevante.

Foto: Photo LiveMedia/Roberta Corradin