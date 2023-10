Chi è Federica Carletti, la giovane schiacciatrice plasmata da Velasco che potrebbe far comodo all’Italia

Federica Carletti si è resa protagonista di una splendida prestazione nell’ultima giornata della Serie A1 di volley femminile. La schiacciatrice ha infatti messo a segno 25 punti, con il 53% in attacco e il 47% in ricezione, 3 muri e 2 ace, anche se non sono stati sufficienti per guidare Busto Arsizio alla vittoria contro Scandicci (le toscane si sono imposte per 3-1 sotto i colpi di Ekaterina Antropova). Le Farfalle hanno perso la seconda partita consecutiva dopo essersi inchinate contro Milano all’esordio, fiaccate dai colpi di Paola Egonu.

La 23enne toscana ha confermato di essere un ottimo prospetto, come si era già intuito nella passata annata agonistico passata a Pinerolo, quando al debutto nel massimo campionato mise a segno 187 punti contribuendo alla salvezza delle piemontesi dopo aver conquistato la promozione nella stagione precedente. Il martello aveva già indossato la maglia rossonera di Busto Arsizio, ma con la seconda squadra del Futura Volley Giovani in Serie A2 nel 2020-2021, dopo aver incominciato la propria carriera in cadetteria a Montecchio.

Federica Carletti è stata convocata anche in Nazionale per un collegiale di preparazione tecnica all’inizio dell’ultima estate e ora può crescere ulteriormente, tra l’altro sotto la guida di Julio Velasco, che potrebbe diventare il nuovo CT dell’Italia. Proprio la supervisione del Guru potrebbe aiutare la schiacciatrice a migliorarsi e potrebbe essere anche un valido rinforzo per la Nazionale in un reparto dove si distinguono Miryam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti.

Foto: Photo LiveMedia/Fabrizio Carabelli