Calendario NextGen Finals 2023 oggi: orari 30 novembre, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Continueranno nella giornata odierna a Jeddah le Next Gen ATP Finals 2023, evento riservato ai migliori Under 21 del 2023 nonché ultimo torneo della stagione tennistica. In Arabia Saudita si disputeranno oggi tutte le quattro partite valide per il terzo e ultimo turno della fase a gironi e il divertimento sicuramente non mancherà.

Si partirà alle ore 13:00 con il derby italiano tra Flavio Cobolli e Luca Nardi valido per il gruppo verde. Entrambi gli azzurri hanno ancora possibilità di strappare il pass per la semifinale, ma sia all’uno che all’altro servirà una vittoria (nel caso di Nardi sarà necessario un successo in tre o massimo quattro set, visto che il nativo di Pesaro è attualmente ultimo nel gruppo verde con due sconfitte in due match) per poter continuare a sperare. Vincere infatti non basterà, perché poi in ogni caso ci sarà la possibilità di venire eliminati per il risultato finale del match tra il francese Arthur Fils (primo nel girone con due vittorie) e lo svizzero Dominic Stricker (terzo con un match vinto e uno perso come Cobolli), incontro sempre valido per il gruppo verde e in programma non prima delle ore 14:00.

Più tardi si disputeranno i due incontri del girone rosso. Qui la situazione sarà la medesima dell’altro girone: il francese Luca Van Assche e lo statunitense Michelsen (rispettivamente secondo e quarto nel girone con un 1-1 e 0-2 proprio come Cobolli e Nardi) si affronteranno nel primo incontro, in programma non prima delle 18:00 italiane, con l’obiettivo di vincere per tener vive le speranze di passaggio in semifinale; in ogni caso, però, anche loro non saranno sicuri della qualificazione prima dell’altra sfida del girone, ovvero quella tra il serbo Hamad Medjedovic (attualmente primo nel girone con due successi in altrettante partite) e il rappresentante della Giordania Abedallah Shelbayh (terzo con 1-1), che inizierà proprio dopo Van Assche-Michelsen.

Le partite odierne delle Next Gen ATP Finals si potranno vedere in diretta tv in chiaro su Supertennis e a pagamento su Sky Sport Uno HD (solo per Cobolli-Nardi e Fils-Stricker) e Sky Sport Tennis HD. Inoltre, le sfide di oggi saranno visibili in diretta streaming su Supertennis.it, SupertenniX, Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale del derby italiano.

CALENDARIO NEXT GEN ATP FINALS 2023 OGGI

Giovedì 30 novembre

Centre Court

Dalle 13:00 italiane

F. Cobolli (ITA) (5) – L. Nardi (ITA) (7)

Non prima delle 14:00 italiane

A. Fils (FRA) (1) – D. Stricker (SUI) (3)

Non prima delle 18:00 italiane

L. Van Assche (FRA) (2) – A. Michelsen (USA) (4)

A seguire

H. Medjedovic (SRB) (6) – A. Shelbayh (JOR) (8) (WC)

PROGRAMMA NEXT GEN ATP FINALS 2023 OGGI: DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis e Sky Sport Tennis HD (canale 203) per tutte le partite; Sky Sport Uno HD (canale 201) solo per Cobolli-Nardi e Fils-Stricker

Diretta streaming: Supertennis.it, SupertenniX, Sky Go, Now, Tennis TV

Diretta live testuale: OA Sport (solo per Cobolli-Nardi)

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it