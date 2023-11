Curling, l’Italia annichilisce i Paesi Bassi per 10-1 nell’esordio agli Europei di Aberdeen

Buona la prima per l’Italia maschile agli Europei 2023 di curling, scattati oggi ad Aberdeen, in Scozia: gli azzurri Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), con Alberto Pimpini come alternate, annichiliscono i Paesi Bassi di Wouter Goesgens, Laurens Hoekman, Jaap van Dorp ed Alexander Magan, con Tobias van der Hurk come alternate, sconfitti per 10-1 con incontro concluso dopo sei end.

Gli azzurri conquistano il martello con un Last Stone Draw ai limiti della perfezione, e sfruttano l’ultima stone per marcare il primo punto. La condotta di gara degli azzurri è eccellente e così nel secondo end l’Italia ruba la mano mettendo a segno due punti per il 3-0. Ancora una volta gli azzurri mettono alle corde i neerlandesi, che anche nella terza ripresa cedono la mano, e la squadra di Retornaz conquista un altro punto per il 4-0. Vola l’Italia, ed i Paesi Bassi continuano a sbagliare, con gli azzurri che dopo quattro end si ritrovano sul 6-0, rubando ancora una mano da due punti.

Poco prima di metà gara si sbloccano i Paesi Bassi, che al termine della quinta ripresa ottengono il primo punto dell’incontro, e così alla pausa l’Italia comanda per 6-1. Al ritorno sul ghiaccio i neerlandesi provano a sparigliare le carte con l’ingresso dell’alternate Tobias van der Hurk in luogo di Laurens Hoekman, cambiando anche l’ordine di tiro, ma gli azzurri mettono subito la parola fine all’incontro con un big end da quattro punti che porta lo score sul 10-1, con i Paesi Bassi decidono di concedere la vittoria agli azzurri dopo la sesta ripresa.

Foto: LaPresse