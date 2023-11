F1, quando l’ultima gara? GP Abu Dhabi 2023: programma, orari, tv, calendario completo

Ultimo atto per il Mondiale 2023 di Formula Uno. La settantaquattresima edizione del campionato iridato non passerà certo alla storia come una delle più emozionanti di sempre. Viceversa, andrà in archivio come quella del predominio totale di Max Verstappen e della Red Bull, che non hanno avuto alcun rivale concreto nella rincorsa al titolo. Una stagione scontata, come altre ce n’erano state altre in passato, beninteso.

L’appuntamento conclusivo del 2023 andrà in scena a Yas Marina, dove si disputerà la quindicesima edizione del Gran Premio di Abu Dhabi. L’evento è nato nel 2009 e da allora ha sempre fatto parte del calendario iridato, recitando quasi sempre il ruolo di epilogo. L’autodromo è faraonico, ma non presenta alcun tratto caratteristico. A conti fatti, è uno dei Tilkodromi più scialbi in assoluto.

La gara ha tuttavia una particolarità unica. È la sola a cominciare con la luce naturale e a terminare con quella artificiale. Il tramonto si verifica a GP in corso. È una dinamica da non sottovalutare, perché la temperatura si abbassa notevolmente, fatto che incide sul rendimento e sulla risposta degli pneumatici. Cosa accadrà nel 2023? Per scoprirlo si potrà seguire il Gran Premio di Abu Dhabi in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del GP di Abu Dhabi, comprendendo quindi ogni singola sessione in programma da venerdì. Anche Sky Sport Uno (201) avrà la possibilità di seguire la medesima programmazione, così come Sky Sport 4K (213), riservato ai possessori di Sky Q.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento mediorientale.

STREAMING – Il weekend degli Emirati Arabi Uniti potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Abu Dhabi.

F1 – PROGRAMMA GP ABU DHABI 2023

VENERDÌ 24 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10.30-11.30, Prove libere 1

Ore 14.00-15.00, Prove libere 2

SABATO 25 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.30, Prove libere 3

Ore 15.00, Qualifiche

DOMENICA 26 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 14.00, GARA

Foto: La Presse