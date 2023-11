Calendario ATP Finals 2023 oggi in tv: orari, programma, streaming, ordine di gioco 14 novembre

Terza giornata di ATP Finals in quel del PalaAlpiTour di Torino. Torna in campo il girone verde nel torneo di singolare, con due partite che promettono di regalare tantissimo spettacolo, soprattutto per i colori italiani.

Poiché il main event della giornata vedrà lo scontro generazionale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. L’azzurro ha confermato l’ottima condizione dell’ultimo mese battendo senza troppi fronzoli Stefanos Tsitsipas, mentre il numero 1 al mondo ha impiegato tre set per sconfiggere Holger Rune nella sfida serale.

Il match è piazzato in chiusura della giornata, mentre non prima delle 14.30 inizierà la sfida tra Rune e Tsitsipas. Spazio anche per il torneo di doppio: in apertura alle 12.00 Santiago Gonzalez ed Edouard Roger-Vasselin sfidano gli argentini Maximo Gonzalez ed Andres Molteni, mentre non prima delle 18.30 Ivan Dodig ed Austin Krajicek affrontano Marcel Granollers ed Horacio Zeballos.

Di seguito il programma completo della seconda giornata delle ATP Finals 2023. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now; previste inoltre la diretta tv gratis e in chiaro su Rai2 di Sinner-Djokovic e la differita su SuperTennis dello stesso match alle 23:00 o al termine dello stesso. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale per i match di singolare, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP FINALS 2023 OGGI

Martedì 14 novembre



Ore 12:00 Gonzalez/Roger-Vasselin vs Gonzalez/Molteni

Ore 14:30 S. Tsitsipas vs H. Rune

Ore 18:30 Dodig/Krejicek vs Granollers/Zeballos

Ore 21:00 N. Djokovic vs J. Sinner

PROGRAMMA ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (Sinner-Djokovic), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: RaiPlay (Sinner-Djokovic), Sky Go, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Differita: SuperTennis (Sinner-Djokovic, al termine del match o dalle ore 23:00)

Foto: LaPresse