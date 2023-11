LIVE Sinner-Djokovic, ATP Finals 2023 in DIRETTA: sfida al n.1 del mondo per il primato nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIEETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda sfida del gruppo verde delle ATP Finals 2023 che vedrà opposto Jannik Sinner al serbo Novak Djokovic. Sarà grande tennis al Pala Alpitour di Torino, che sin dall’ufficialità degli 8 protagonisti attende con trepidazione questo match. Quarto confronto diretto tra i due, con il numero uno del mondo che si è aggiudicato gli scorsi tre match. Celebri i quarti di finale di Wimbledon 2022 con Jannik capace di aggiudicarsi i primi due parziali prima di subire la rimonta del balcanico.

Sinner, ventiduenne altoatesino, è entrato a far parte dei migliori otto tennisti della stagione al termine di uno spettacolare 2023 durante il quale ha alzato al cielo trofei in quattro occasioni. Ai titoli sul veloce indoor di Montpellier e Vienna Jannik ha aggiunto i successi sul cemento outdoor di Pechino e soprattutto Toronto, suo primo Masters 1000 in carriera. Semifinalista in quel di Wimbledon, il numero uno italiano proverà a far saltare il banco tra i maestri del 2023. Ottimo l’esordio con il duplice 6-4 sul greco Tsitsipas.

Dal canto suo Djokovic, trentaseienne di Belgrado, arriva alle Finals dopo aver trionfato in sei tornei sfiorando il Grande Slam. Sconfitto solo a Wimbledon da uno straordinario Alcaraz, il serbo ha conquistato i restanti tre Slam oltre ai successi ad Adelaide, Cincinnati e Parigi. Esordio sofferto contro un ritrovato Rune per la leggenda balcanica, che sfiderà ora l’idolo del pubblico torinese.

L'incontro del gruppo verde delle ATP Finals 2023 tra Jannik Sinner inizierà non prima delle 21.00. Sarà possibile seguire l'evento in diretta TV su Rai 2 e Sky Sport, ed in streaming su Raiplay, Sky GO e NOW.

Foto: LaPresse