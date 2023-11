LIVE Rune-Tsitsipas, ATP Finals 2023 in DIRETTA: entrambi devono vincere per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del secondo incontro di Round Robin tra Stefanos Tsitsipas e Holger Rune.

Autentico spareggio tra i due, entrambi sconfitti nella prima giornata. Due sconfitte molto diverse tra loro, il danese ha giocato un match fantastico contro Novak Djokovic, arrendendosi solo per 7-6, 6-7, 6-3 dopo 3h20′ di battaglia. Il greco invece, si è arreso in due parziali a Jannik Sinner, autore di una prova monster nella giornata di domenica che si è imposto 6-4, 6-4. Favorito è Rune, poiché ormai pare essere tornato a tutti gli effetti quello della passata stagione, forse meglio, soprattutto al servizio. Contro il serbo ben 18 gli ace.

I precedenti dicono che il danese si è imposto in tutti e due i confronti diretti giocati. Quello a cui fare più riferimento poiché giocato sul cemento indoor di Stoccolma, è stato vinto 6-4, 6-4 da Rune. L’altro si è giocato sempre nel 2022 al Roland Garros, ottavi di finale quando il danese si impose per 7-5, 3-6, 6-3, 6-4. Chi vince resta in “vita” nel gruppo, con la possibilità di giocarsi nella terza giornata l’accesso alle semifinali. Nella terza giornata Tsitsipas affronterà Djokovic e per Rune ci sarà Sinner.

Buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Stefanos Tsitsipas e Holger Rune, programmato per le ore 14.30.

Foto: LaPresse