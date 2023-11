Basket: Italia nel Preolimpico a Porto Rico, c’è la Lituania. Torneo folle al Pireo con Slovenia, Grecia, Croazia e Repubblica Dominicana

Sono stati sorteggiati poco fa i gironi dei quattro Preolimpici che si terranno dal 27 giugno al 2 luglio, e che qualificheranno le ultime quattro squadre alle Olimpiadi nel basket maschile. Tre di questi eventi si giocheranno in Europa, il quarto prenderà la strada del continente americano.

PREOLIMPICI

TORNEO 1 (Valencia, Spagna) – Girone A: Libano, Angola, Spagna – Girone B: Finlandia, Polonia, Bahamas

TORNEO 2 (Riga, Lettonia) – Girone A: Georgia, Filippine, Lettonia – Girone B: Brasile, Camerun, Montenegro

TORNEO 3 (Pireo, Grecia) – Girone A: Slovenia, Nuova Zelanda, Croazia – Girone B: Egitto, Grecia, Repubblica Dominicana

TORNEO 4 (San Juan, Porto Rico) – Girone A: Messico, Costa d’Avorio, Lituania – Girone B: Italia, Porto Rico, Bahrein

Un raggruppamento, quello azzurro, che punta decisamente verso la direzione di un luogo con il quale ci sono cinque ore di fuso orario. Tutto passa dalla partita contro Porto Rico, innanzitutto, al fine di riuscire ad arrivare a un molto più che probabile incrocio con la Lituania. In breve, ci sono due veri step fondamentali per la squadra di Gianmarco Pozzecco.

Il vero torneo da follia, però, è quello del Pireo. Da una parte Slovenia e Croazia, dall’altra Grecia e Repubblica Dominicana. In altre parole, alle Olimpiadi ci andrà uno solo tra Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Karl-Anthony Towns e Bogdan Bogdanovic. Non facile da pronosticare l’evento di Riga, anche se la presenza di Kristaps Porzingis potrebbe cambiare varie carte in tavola, mentre a Valencia la questione sembra essere ristretta a Spagna e Bahamas, salvo (possibili) sorprese e se le Bahamas potranno schierare nuovamente Eric Gordon, Buddy Hield e DeAndre Ayton.

Va ricordato il format di ogni Preolimpico: la prima e la seconda dei gironi si qualificano per le semifinali, poi la finale designerà l’unica qualificata per ciascuno a Parigi 2024. Per l’Italia c’è la speranza di ripetere quanto compiuto a Belgrado nel 2021.

Ha presenziato anche Luol Deng, ex superstar NBA e alle Olimpiadi 2012 con la Gran Bretagna, diventato poi tra coloro che hanno fatto nascere la favola del Sud Sudan (oggi è presidente della federazione nazionale).

Credit: Ciamillo