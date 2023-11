Basket, i migliori italiani della nona giornata di Serie A. Davide Casarin trascina Venezia, Totè e Tambone decisivi per Pesaro. Bene anche Della Valle e Baldasso

Weekend intenso quello appena concluso per la Serie A di basket, con la nona giornata che ci ha lasciato risultati anche sorprendenti come le sconfitte delle potenze Olimpia Milano e Virtus Bologna. Anche in questo turno non sono mancate le giocate decisive da parte dei giocatori italiani: andiamo a scoprirli insieme.

Torna al successo la Dinamo Sassari sulla Givova Scafati (79-76) grazie ai 9 punti di Stefano Gentile, mentre per gli ospiti altrettanti sono i punti segnati dal fratello Alessandro e 10 di capitan Riccardo Rossato. Davide Casarin trascina l’Umana Reyer Venezia contro l’Unahotels Reggio Emilia con 15 punti, mentre Amedeo Tessitori chiude con 13 punti messi a referto – 4 punti equamente divisi tra Michele Vitali e Sasha Grant tra le fila degli emiliani. Non bastano i 10 punti di Stefano Tonut ad evitare il ko all’Olimpia Milano contro la neo-promossa Estra Pistoia (81-86), mentre la Happy Casa Brindisi centra la prima vittoria stagionale contro la Virtus Bologna (83-75) nonostante gli 11 punti ciascuno di Marco Belinelli, Awudu Abass e Daniel Hackett.

La Vanoli Cremona cade a Napoli contro una sorprendente GeVi (80-70) nonostante la doppia doppia sfiorata da Andrea Pecchia (17 punti e 8 assist) ed i 10 punti di Davide Denegri, mentre la Germani Brescia si aggiudica il derby lombardo contro l’Openjobmetis Varese (116-73) grazie anche ai 16 punti di un Amedeo Della Valle sempre in grande spolvero – 14 punti per Tomas Woldetensae per i biancorossi. Ritrova la vittoria anche la Carpegna Prosciutto Pesaro sulla Nutribullet Treviso (95-76) con ben 22 punti di Leonardo Totè e 12 di Matteo Tambone, mentre Alessandro Zanelli è uno degli ultimi ad arrendersi con 14 punti. Nel posticipo che completava la nona giornata la Bertram Tortona piega all’overtime una mai doma Dolomiti Enegria Trentino (83-82 dTs) con 11 punti di Tommaso Baldasso, mentre per l’Aquila Paul Biligha fa la voce grossa con 16 punti ma non bastano.

Credit: Ciamillo