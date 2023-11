Basket femminile, netta sconfitta per la Virtus Bologna in Eurolega contro l’USK Praga

La Virtus Bologna non riesce a rialzare la testa nella Euroleague Women e viene sconfitta in casa per mano dello ZVVZ USK Praga per 69-90 nella sesta giornata della regular season 2023-2024 per il girone B. Match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena finale, con le avversarie in assoluto controllo e le padrone di casa incapaci di mettere il naso avanti. Ora il bilancio delle bianconere è di tre vittorie ed altrettante battute d’arresto, dopo un buon avvio stagionale in Europa.

Per le ragazze di coach Vincent 24 punti di una mai doma Ivana Dojkic e 15 di Cecilia Zandalasini. Doppia cifra anche per Francesca Pasa (14 punti), mentre tra le fila delle ceche 19 punti di Ezi Magbegor e 16 di Nyara Sabally.

Partenza fulminante delle ospiti con un break micidiale di 0-11 che mette la partita sui binari giusti, con la Virtus Bologna che si sblocca solo dalla lunetta con Ivana Dojkic (2-11). Le ceche vanno subito in doppia cifra di vantaggio (2-15), ma l’asse Dojkic-Zandalasini ricuce parzialmente lo strappo (9-15). Oblak tiene lo ZVVZ USK a +11 (11-22), mentre Magbegor spara la tripla del 13-25 a meno di due minuti dalla prima sirena. Ancora Zandalasini da due per il -10 (15-25), ma un libero di Conde ed un appoggio di Vukosavljevic valgono il 15-28 con cui si chiude il primo quarto.

Nel secondo quarto le avversarie non alzano il piede dall’acceleratore (19-35), sfiorando anche il +20 con i due punti di Maria Conde (22-39). La Virtus Bologna è in netta difficoltà e non riesce a contenere l’offensiva ospite, con ancora Conde che si scatena ed aggiorna il massimo vantaggio per la squadra di Praga (23-43). Zandalasini pesca Djokic che deposita il pallone in fondo alla retina (25-47) per provare a scuotere le compagne, ma Ezi Magbegor manda a bersaglio la bomba del 25-50 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella terza frazione il copione del match non cambia, con lo ZVVZ USK che scappa letteralmente nel punteggio lasciando la Virtus Bologna al palo (25-54). Le padrone di casa accennano ad una reazione con le solite Dojkic e Zandalasini (33-56), con Francesca Pasa che costringe il coach avversario a chiamare time-out (37-58). Botta e risposta suon di triple tra Peters e Conde (40-63), ma le ragazze ceche non intendono calare l’intensità e volano a +29 alla terza sirena dopo il canestro pesante di Oblak su assist di Nyara Sabally (44-73).

Ultimo quarto di pura gestione per l’USK, che sfonda anche il muro dei trenta punti di margine grazie a Nyara Sabally (46-78). Francesca Pasa e Lauren Cox provano a rendere meno pesante il passivo (52-85), con Ivana Dojkic che è perfetta dall’arco e cerca di ravvivare il PalaDozza (58-87). Vorackova risponde con la stessa moneta (58-90), mentre le V-nere rosicchiano ancora qualche punto nel finale grazie al trio Rupert-Zandalasini-Cox: finisce 69-90 in favore dello ZVVZ USK Praga, che rimane saldamente in vetta al gruppo B con 5-1 di record ed infligge la terza sconfitta consecutiva in Eurolega alla Virtus Bologna.

IL TABELLINO DEL MATCH

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-ZVVZ USK PRAGA 69-90 (15-28, 10-22, 19-23, 25-17)

Virtus Bologna: Consolini 2, Cox 7, Dojkic 24, Rupert 4, Zandalasini 15, Andre’ ne, Barberis, Del Pero, Orsili, Pasa 14, Peters 3.

ZVVZ USK Praga: Cazorla 5, Hof, Pribylova, Sipova, Vorackova 11, Andelova, Conde 15, Madbegor 19, Oblak 5, N. Sabally 16, Vikosavljevic 15, Vyralova 4.

Foto: fiba.basketball