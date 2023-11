Basket femminile: Schio, così fa male. 15′ da grande, poi il Famila si spegne a Saragozza in Eurolega

Famila Schio praticamente a due facce nella trasferta di Eurolega con il Casademont Saragozza, per la sesta giornata della massima competizione europea. La squadra di Giorgios Dikaioulakos segna 29 punti nei primi 15 minuti e 22 nel resto della partita, cedendo per 56-51 di fronte alle spagnole che approfittano della giornata no realizzativa di quasi tutte a parte Arella Guirantes (18 punti). Per le padrone di casa 13 di Christelle Diallo. La classifica del girone A dice ora 3-3, e per le scledensi appare chiaro che sarà lotta fino alla fine per agganciare i quarti.

I primi dieci minuti, a livello offensivo e difensivo, per il Famila sono semplicemente perfetti. O meglio, lo sono quelli che vanno dai 7’37” a 1’06” al termine del periodo, cioè il momento in cui, dal 4-4, Schio piazza un parziale di 0-17. Guirantes inarrestabile, Keys che prende in mano tutto quello che le capita sotto canestro, e il canestro di Fiebich del 6-21 che sembra il preludio a una lunga lotta obbligata per le giocatrici di casa.

Il problema, però, è che dopo questa fase l’attacco scledense non riesce a girare alla stessa velocità. Dopo il 9-29 firmato sale di colpi la difesa di Saragozza, che in chiave offensiva riparte da Atkinson e Gimeno per darsi una possibilità nel match. Di Lacorzana è il 24-30 da tre all’intervallo.

Negli ultimi due quarti il trend negativo del Famila si conferma in fase offensiva: Saragozza passa sul 33-32 con Atkinson e va sul 38-32. A quel punto anche le iberiche si fermano, Reisingerova e Keys riagganciano da tre, poi Holesinska e Atkinson siglano il 45-40 a 10′ dal termine. Schio fa una gran fatica, segna solo Sottana e da sola non può riuscire a girare la tendenza anche quando lo stesso Casademont di canestri non ne segna molti. Realizza, però, quelli sufficienti a tenersi un margine ideale con Diallo e Gulbe che mettono l’incontro in cassetta di sicurezza.

CASADEMONT SARAGOZZA-BERETTA FAMILA SCHIO 56-51

SARAGOZZA – Lacorzana 5, Holesinska 2, Ortiz* 5, Gulbe 6, Gimeno* 7, Urdiain ne, Fiebich* 7, Hermosa 3, Atkinson* 7, Geldof, Diallo* 13. All. Cantero Morales

SCHIO – Juhasz* 8, Bestagno, Sottana 7, Sivka*, Verona, Guirantes* 18, Crippa 3, Chagas ne, Parks* 4, Keys* 6, Penna ne, Reisingerova 5. All. Dikaioulakos

Foto: fiba.basketball