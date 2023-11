ATP Sofia 2023: il tabellone. Lorenzo Musetti prima testa di serie, ma il cammino è complicato

Dopo un importante ammontare di rinunce (tra cui quella di Alexander Zverev: il tedesco prima è entrato come “sostituzione d’emergenza”, poi si è cancellato una volta qualificatosi per le ATP Finals), arriva il tabellone principale del torneo ATP 250 di Sofia. Che, a sua volta, neanche doveva giocarsi: è finito in calendario al posto di Tel Aviv, messo fuori gioco da quel che sta verificandosi da quelle parti.

Numero 1 del seeding è Lorenzo Musetti, ma non si può certo definire fortunato il toscano, dal momento che dopo il bye al primo turno potrebbe giocare con Jack Draper al secondo. Proprio il britannico sta cercando di ritirare su la propria classifica a livello Challenger (è in finale a Bergamo), e nel frattempo ha raggiunto gli ottavi agli US Open. Se c’è uno che è solo per finta numero 91 ATP, è lui. Possibili i quarti con l’australiano Max Purcell e la semifinale con il tedesco Jan-Lennard Struff, anche se Bautista Agut-Popyrin è fuor di dubbio il match migliore tra i primi turni.

Nella parte bassa c’è Adrian Mannarino, che ha avuto senz’altro maggior fortuna, considerando che il francese ha nei campi veloci i luoghi nei quali si esprime meglio (e l’ha fatto capire anche attraverso il suo poco gradimento per la prospettiva delle Olimpiadi al Roland Garros). Potrebbe esserci un quarto di finale tra Fucsovics e Baez, non certo di scarsa qualità considerata la situazione.

A Sofia, negli anni scorsi, sono passati diversi uomini di grido: dallo stesso Bautista Agut (vincitore nel 2016) a Grigor Dimitrov, campione in casa nel 2017, fino a Daniil Medvedev (il russo si è imposto nel 2019). E, nel 2020 e 2021, è stato il momento di Jannik Sinner, che proprio qui ha vinto il proprio primo torneo. Musetti, invece, si è fermato nel 2021 al primo turno e nel 2022 in semifinale. Proprio lo scorso anno la finale avrebbe potuto essere tutta italiana, ma lo svizzero Marc-Andrea Huesler (poi trionfatore), il danese Holger Rune e una caviglia ribelle di Sinner hanno impedito l’eventualità.

ATP 250 SOFIA 2023: TABELLONE

Musetti (ITA) [1]-Bye

Draper (GBR)-Marterer (GER)

Ilkel (TUR) [WC]-Kuzmanov (BUL) [WC]

Hijikata (AUS)-Purcell (AUS) [6]

Struff (GER) [3]-Bye

Qualificato-Qualificato

Piros (HUN)-Marozsan (HUN)

Bautista Agut (ESP)-Popyrin (AUS) [5]

Fucsovics (HUN) [8]-Qualificato

Rodionov (AUT)-Kecmanovic (SRB)

Lazarov (BUL) [WC]-Kotov

Bye-Baez (ARG) [4]

Ofner (AUT) [7]-Qualificato

Medjedovic (SRB)-O’Connell (AUS)

Carballes Baena (ESP)-Ramos Vinolas (ESP)

Bye-Mannarino (FRA) [2]

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer