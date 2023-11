ATP Metz 2023, il tabellone. Rune n.1 del seeding, Fognini wild card e Sonego difende il titolo

La stagione 2023 del Tour ATP è ormai agli sgoccioli, con la Race verso le Finals di Torino che si concluderà ufficialmente al termine della prossima settimana (sabato 11 novembre) dopo la conclusione dei tornei 25o di Sofia e Metz. Stasera nel frattempo è stato sorteggiato il main draw dell’evento francese, in cui figura anche un top10 come Holger Rune.

Il danese è iscritto a Metz per mettersi al riparo da eventuali brutte sorpresa in ottica qualificazione alle Finali torinesi, ma proprio per questo motivo potrebbe anche decidere di cancellarsi in extremis nel momento in cui avrà la certezza aritmetica del pass per Torino (che rischia di arrivare già stanotte con la sconfitta di De Minaur contro Rublev a Parigi-Bercy).

L’Italia potrà contare su due rappresentanti, entrambi inseriti nel primo quarto del tabellone transalpino. Fabio Fognini ha ricevuto una wild card per il main draw e se la vedrà al debutto con l’abbordabile brasiliano Seyboth Wild, mentre Lorenzo Sonego difende il titolo conquistato nel 2022 e comincerà il suo cammino da n.6 del seeding contro l’americano Giron.

ATP 250 METZ 2023: TABELLONE

Rune (DEN) [1] bye

Seyboth Wild (BRA)-Fognini (ITA) [WC]

Altmaier (Ger)-Gaston (Fra)

Giron (USA)-Sonego (ITA) [6]

Humbert (FRA) [4] bye

Thiem (AUT)-Qualificato

Gasquet (FRA)-Watanuki (JPN)

Barrere (FRA)-Hanfmann (GER) [7]

Bublik (KAZ) [5]-Qualificato

Shevchenko-Qualificato

Qualificato-Lestienne (FRA)

Rublev [3] bye

Wawrinka (SUI) [8]-Zapata Miralles (ESP)

Van Assche (FRA)-Van de Zandschulp (NED)

Herbert (FRA) [WC]-Cazaux (FRA) [WC]

De Minaur (AUS) [2] bye

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster