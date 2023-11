ATP Finals, perché Hubert Hurkacz potrebbe fare un favore a Sinner e che interesse ha a farlo

Il gruppo verde delle ATP Finals 2023 sta regalando molteplici colpi di scena ed in generale grande spettacolo, oltre ad un discreto equilibrio tra i 3 giocatori più in forma del raggruppamento. L’anello debole, Stefanos Tsitsipas, si è presentato a Torino in condizioni fisiche precarie e, dopo aver perso abbastanza nettamente il primo match, si è ritirato dopo tre game nella sua seconda partita della settimana tra i fischi del pubblico presente al Pala Alpitour.

Ricordando che solo i primi due in classifica avanzano alle semifinali, restano in gioco per la qualificazione Jannik Sinner (a punteggio pieno con un bilancio di 2-0), Holger Rune (1-1) e Novak Djokovic (1-1). Il programma della terza e decisiva giornata del round robin prevede in serata lo scontro diretto Sinner-Rune ed in precedenza il confronto tra Djokovic e Hubert Hurkacz.

Quest’ultimo prende il posto dell’infortunato Tsitsipas in qualità di primo alternate, avendo concluso la stagione al 9° posto della Race. Il polacco, uno dei più grandi amici di Sinner nel circuito, non ha chance di passare il turno ma potrebbe fare un grande favore proprio all’azzurro. “Hubi”, battendo il numero 1 al mondo ma anche solo perdendo in tre set, regalerebbe infatti a Jannik la qualificazione automatica per la semifinale del Master ancor prima di scendere in campo nella sessione serale.

Hurkacz, a prescindere dal suo rapporto con l’altoatesino, giocherà al massimo anche per un tornaconto personale. Vincere un match di round robin in questa edizione delle Finals garantisce infatti un assegno di 390.000 dollari statunitensi (circa 364.000 euro), oltre a 200 punti nel ranking ATP che possono fare comodo nei 12 mesi successivi.

Foto: Lapresse