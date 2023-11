ATP Finals, Holger Rune l’ultimo tabù per Jannik Sinner: è l’unico top10 attuale non ancora battuto

La vittoria di ieri sera contro Novak Djokovic potrebbe rappresentare un vero spartiacque nella carriera di Jannik Sinner, che ha dimostrato di poter sconfiggere finalmente anche il numero 1 del tennis mondiale aprendo degli scenari inimmaginabili fino a qualche anno fa per il movimento azzurro. In realtà l’altoatesino ha ancora un ultimo tabù da sfatare, e la prima occasione si presenterà proprio domani sera nell’ultimo incontro del gruppo verde alle ATP Finals 2023.

Dopo il successo su Nole per 7-2 al tie-break del terzo set dopo oltre tre ore di grande spettacolo, il 22enne nativo di San Candido può affermare di aver battuto almeno una volta quasi tutti i componenti attuali della top10 nel ranking ATP. In realtà manca un solo nome all’appello: Holger Rune, ovvero il prossimo avversario del nostro portacolori al Pala Alpitour di Torino.

Il danese classe 2003, più giovane di due anni rispetto all’azzurro, si è aggiudicato i primi due scontri diretti andati in scena nel circuito maggiore imponendosi nella semifinale di Sofia 2022 (ritiro di Jannik per una distorsione alla caviglia mentre era sotto 2-5 al terzo set) e soprattutto lo scorso 15 aprile sulla terra rossa nel penultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo (in rimonta 1-6 7-5 7-5).

Per completezza d’informazione, riportiamo di seguito gli head to head di Sinner con gli altri tennisti che occupano ad oggi la top10 del ranking mondiale: 1-3 con Djokovic, 4-3 con Alcaraz (4-4 contando il circuito Challenger), 2-6 con Medvedev, 4-2 con Rublev, 3-5 con Tsitsipas, 1-4 con Zverev, 0-2 con Rune, 2-2 con Hurkacz e 1-1 con Fritz.

Foto: Lapresse