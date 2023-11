A che ora la F1 su TV8 oggi: orari Shootout e Sprint, differita in chiaro, streaming, GP Brasile 2023

Quest’oggi a Interlagos si disputeranno la Sprint Shootout e la Sprint del Gran Premio di San Paolo 2023, valido come ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. In Brasile va in scena dunque la sesta e ultima mini-gara dell’anno, con in palio punti iridati ai primi 8 classificati ma senza alcuna conseguenza in vista del GP domenicale.

LA DIRETTA LIVE DI SHOOTOUT E SPRINT RACE DI F1 ALLE 15.00 E ALLE 19.30

La griglia di partenza della gara lunga è stata infatti già stabilita in base ai risultati delle qualifiche del venerdì, quindi il sabato diventa con il nuovo format una giornata a sé stante. Il programma odierno si aprirà con la Shootout, una sessione di qualifica più breve del normale con l’obbligo di montare gomme medie in Q1 e Q2 per poi passare alla mescola morbida in Q3.

La Sprint Shootout e la Sprint di Interlagos verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now. TV8 manderà in onda entrambe le sessioni in differita e in chiaro a partire dalle ore 19.25. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP SAN PAOLO F1 2023

Sabato 4 novembre

Ore 15.00 Sprint Shootout a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 19.30 Sprint a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport F1

PROGRAMMA SPRINT F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1.

Diretta streaming: Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la Sprint Shootout alle ore 19.25 e la Sprint Race alle 21.20.

Foto: Lapresse