WTA Monastir 2023: il tabellone. Paolini prima testa di serie, altre quattro azzurre al via

Sono ben cinque le italiane al via del WTA 250 di Monastir, frequentatissimo in questa edizione anche da francesi e spagnole a caccia di punti utili per un finale di stagione che può regalare numerosissime ragioni per molteplici obiettivi. Non ci sarà, innanzitutto, Ons Jabeur, bloccata da guai fisci in quel di Zhengzhou.

Prima testa di serie è Jasmine Paolini, che però, per esserlo, è sfortunatissima: si ritrova infatti a dover giocare con Alizé Cornet, e con la francese (antipasti di Billie Jean King Cup a parte) non è mai facile avere a che fare. 1-2 i precedenti, ma l’ultimo è andato all’azzurra proprio nella competizione a squadre, lo scorso anno.

Nella sua stessa parte di tabellone c’è Sara Errani, che si trova davanti la slovena Tamara Zidansek: è un tabù da sfatare, dal momento che i tre precedenti, pur lottati, sono tutti andati a quest’ultima. Ancora, lo spot di quarti lo completa Lucia Bronzetti, che bagna il ritorno sui campi della slovacca Kristina Kucova dopo oltre due mesi di assenza.

Nella parte bassa, invece, c’è la possibilità di avere un derby. Tuttavia, queste chance passano dalle capacità di Lucrezia Stefanini e Martina Trevisan. Per la prima debutto con una qualificata (che potrebbe anche essere Camilla Rosatello), per la seconda via con la polacca Katarzyna Kawa, mai più giunta ai livelli della clamorosa finale di Jurmala nel 2019.

WTA 250 MONASTIR 2023: TABELLONE

Paolini (ITA) [1]-Cornet (FRA)

Bassols Ribera (ESP)-Marcinko (CRO) [WC]

Zidansek (SLO)-Errani (ITA)

Kucova (SVK) [PR]-Bronzetti (ITA) [6]

Tsurenko (UKR) [4]-Qualificata

Liu (USA)-Bektas (USA)

Qualificata-Bouzas Maneiro (ESP)

Parrizas Diaz (ESP)-Frech (POL) [7]

Burel (FRA) [8]-Bucsa (ESP)

Semenistaja (LAT)-E. Andreeva [WC]

Stefanini (ITA)-Qualificata

Kawa (POL) [WC]-Trevisan (ITA) [3]

Schmiedlova (SVK) [5]-Podoroska (ARG)

Bolsova (ESP)-Hontama (JPN)

Pigossi (BRA)-Shymanovich

Qualificata-Mertens (BEL) [2]

Foto: LaPresse