ATP Anversa 2023: il tabellone. Luca Nardi dentro con wild card, pesca Thiem

Alla fine un italiano ci sarà comunque in quel di Anversa. Ma ci arriva con wild card. Si tratta di Luca Nardi, che torna a disputare il torneo belga dopo che già tre anni fa aveva usufruito di un invito. In quell’occasione, fu sorteggiato contro Marcos Giron: resse due set, poi l’americano s’involò nel terzo.

Stavolta il nome che si confronta con il pesarese è di quelli molto pesanti: parliamo infatti di Dominic Thiem, che per quanto ormai da tempo non sia più il plurifinalista al Roland Garros e vincitore degli US Open è ancora giocatore che richiama pubblico. La zona di tabellone è quella legata a un eventuale quarto di finale con Stefanos Tsitsipas.

Per il greco c’è la ricerca dell’uscita da un periodo davvero complicato, ma il tabellone è irto di pericoli già a partire dal secondo turno. Non sarà esattamente una passeggiata neanche per il tedesco Jan-Lennard Struff dall’altra parte del tabellone, anche se il vero ostacolo può essere più Gasquet verso la semifinale.

Il transalpino, peraltro, è stato il primo giocatore a vincere la versione maschile di questo evento, in precedenza storico appuntamento femminile. Fino ad ora soltanto vincitori in singola occasione: sarà proprio l’esperto trentasettenne di Beziers a tentare di spezzare l’incantesimo.

ATP 250 ANVERSA 2023: TABELLONE

Tsitsipas (GRE) [1]-Bye

Stricker (SUI)-van de Zandschulp (NED)

Nardi (ITA) [WC]-Thiem (AUT)

Qualificato-Hanfmann (GER) [5]

Fils (FRA) [4]-Bye

Munar (ESP)-Lajal (EST) [WC]

Qualificato-Shevchenko

Marozsan (HUN)-Varillas (PER) [8]

Carballes Baena (ESP) [6]-Qualificato

Goffin (BEL) [WC]-Halys (FRA)

Barrere (FRA)-Galan (COL)

Bye-Bublik (KAZ) [3]

Gasquet (FRA) [7]-Qualificato

Borges (POR)-Koepfer (GER)

Rinderknech (FRA)-Gaston (FRA)

Bye-Struff (GER) [2]

