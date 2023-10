WTA Cluj-Napoca 2023: Masarova avanti col brivido in una giornata di sorprese

Finiti i primi turni, ma anche iniziato il percorso verso i quarti di finale del WTA 250 di Cluj-Napoca, in Romania. Cinque i match giocati in questa giornata, ma a regalare brividi è soprattutto uno di essi, a livello di secondo turno.

Si tratta di quello tra Rebeka Masarova e Miriam Bulgaru: la wild card rumena annulla sette set point nel secondo parziale, arriva a servire per il match, nel tie-break si trova più volte a due punti dalla vittoria, ma alla fine cede e poi crolla nel terzo parziale.

Ancora a livello di ottavi si notano un paio di match particolari. L’ucraina Daria Snigur elimina la tedesca Anna-Lena Friedsam per 6-0 1-6 6-4 e per la prima volta in stagione arriva ai quarti di un evento del circuito maggiore, al pari di Ekaterina Makarova. Attenzione, però: è sì russa, ma non è l’ex top 20 nonché plurivincitrice Slam in doppio, bensì la classe 1996, quella che batte la rumena Patricia Maria Tig per 6-2 2-6 6-3.

Finiti, come si diceva, i primi turni: in Romania si sorride per il doppio 6-4 di Jaqueline Cristian alla svizzera Céline Naef, mentre l’altra elvetica Jil Teichmann, in un incontro ad alto interesse per i nomi coinvolti, riesce ad eliminare la numero 6 del seeding, la belga Yanina Wickmayer, al tie-break del secondo parziale dopo aver annullato due set point prima dello stesso, uno sul 4-5 e uno sul 5-6.

WTA CLUJ-NAPOCA 2023: RISULTATI DI OGGI

SECONDI TURNI

Makarova [Q]-Tig (ROU) [WC] 6-2 2-6 6-3

Snigur (UKR)-Friedsam (GER) 6-0 1-6 6-4

Masarova (ESP) [4]-Bulgaru (ROU) [WC] 3-6 7-6(8) 6-0

PRIMI TURNI

Cristian (ROU)-Naef (SUI) 6-4 6-4

Teichmann (SUI)-Wickmayer (BEL) [6] 6-4 7-6(6)

Foto: LaPresse