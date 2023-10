WTA Monastir 2023: Lucrezia Stefanini centra i quarti in Tunisia, battuta Katarzyna Kawa

Poca fatica per Lucrezia Stefanini a Monastir: nel WTA 250 tunisino arriva per la venticinquenne nativa di Carmignano la seconda volta ai quarti di finale sul circuito maggiore. Battuta con il punteggio di 6-4 6-1 la polacca Katarzyna Kawa; venerdì se la vedrà con una tra la francese Clara Burel, numero 8 del seeding, e la russa Erika Andreeva.

L’azzurra inizia molto forte, e dopo un primo game lottato in cui salva due palle break è lei stessa a portarsi avanti, sempre più avanti. Non per caso arriva il 4-0: c’è più gioco, più capacità di variare e maggiore disponibilità di opzioni a livello tattico. Arriva però una fiammata di Kawa, che quando colpisce forte lo fa bene, e da 4-0 si arriva al 4-4. Stefanini, però, si ricompone quasi subito e chiude per 6-4.

A quel punto, le sue trame diventano sostanzialmente ingestibili per Kawa, che al netto di qualche errore di troppo non può molto contro un’avversaria che oggi le è decisamente superiore. L’unico game lo vince a zero in risposta; per il resto l’azzurra mai le concede di portare a casa un gioco al servizio. E, alla fine, la logica conseguenza è un 6-1 che viene applaudito dal pubblico accorso. Le italiane ai quarti salgono a due, in attesa di Jasmine Paolini domani contro la croata Petra Marcinko.

Un’ora e 12 dominante, quella della toscana, che quanto a prime in campo è efficacissima dato che ne mette l’82,5% (52/63). Il vero dato da rimarcare è quello in risposta sulla seconda, dove vince 15 punti su 20, a testimonianza di una notevole capacità di leggere molte intenzioni di Kawa.

Foto: