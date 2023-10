Volley femminile, Novara passa 0-3 in casa di Casalmaggiore e va ai sedicesimi di Challenge Cup

Nel match di ritorno del turno preliminare della Challenge Cup 2023-2024 di volley femminile Novara passa per 0-3 (15-25, 18-25, 23-25) in casa di Casalmaggiore, bissando con il medesimo score il risultato della gara d’andata e si qualifica ai sedicesimi di finale della terza competizione continentale.

Al PalaSport Farina di Viadana Novara aveva bisogno di conquistare due set per proseguire la propria avventura europea, mentre Casalmaggiore deve salutare la manifestazione: terzo successo nel giro di una settimana per le piemontesi, che avevano vinto contro le lombarde anche in Serie A1 in casa per 3-1.

Nel primo set la formazione guidata da coach Lorenzo Bernardi trova il primo sull’8-10, per poi allungare fino al 9-14 ed indirizzare il parziale. La frazione appare ormai decisa, e le ospiti volano sul 12-21, prima di riuscire a chiudere senza patemi sul 15-25.

Nel secondo parziale scappa subito via Novara, che parte sul 2-0 e pian piano allunga sul 5-3 e poi sul 14-9. Casalmaggiore prova a rientrare sul 15-18, ma da quel momento le piemontesi tornano in cattedra e volano sul 24-17, chiudendo sul 25-18 e centrando la qualificazione.

A qualificazione acquisita, nella terza frazione Novara alza leggermente il piede dall’accelerazione ed il set resta in equilibrio: parità sul 7-7 e poi sul 10-10. Novara mette il naso avanti sul 14-15, ma Casalmaggiore si porta in vantaggio sul 19-18. Le piemontesi trovano la parità a quota 21, e poi firmano l’allungo decisivo sul 25-23.

