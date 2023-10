Pallanuoto, all’Ortigia il derby col Trieste. Successo Telimar, sconfitta Savona in Euro Cup

Due vittorie e due sconfitte per le italiane nella seconda giornata della fase a gironi dell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto maschile: successi per l’Ortigia in casa del Trieste e per il Telimar, mentre c’è la battuta d’arresto del Savona.

Nel Girone A il Telimar Palermo piega per 11-9 i croati del VK Solaris Sibenik grazie ad un terzo quarto perfetto con cui i siciliani ribaltano l’esito della sfida: nel primo quarto i croati si portano in vantaggio per 2-3, poi allungano nel secondo periodo, arrivando a metà gara sul 2-5. Riscossa palermitana nella terza frazione, con un parziale di 6-1 che vale l’8-6 con cui si arriva all’ultimo quarto, nel quale i padroni di casa tengono sempre a distanza i croati e giungono alla vittoria sull’11-9.

Nel Gruppo B il Savona viene sconfitto a Budapest dal Vasas Plaket per 18-17 nonostante la disperata rimonta tentata nell’ultimo quarto: i magiari chiudono in vantaggio il primo quarto per 5-4, difendendo il vantaggio sul 10-9 a metà gara. Nella terza frazione gli ungheresi scappano via sul 16-11, poi nell’ultimo quarto il Savona tenta la rimonta da annali della pallanuoto, ma la rincorsa si ferma sul 18-17 per i padroni di casa.

Nel Gruppo D il derby italiano premia l’Ortigia, che passa per 11-12 in casa della Pallanuoto Trieste: i padroni di casa vanno in vantaggio nel primo quarto sul 3-2, per poi restare sul +1 col 6-5 a metà gara. Gli aretusei impattano nel terzo quarto, chiuso sul 10-10, ma nel finale i siracusani passano per 11-12.

EURO CUP 2023-2024

Risultati 2a giornata – Giovedì 19 ottobre

ore 19.00 Telimar-Solaris Sibenik 11-9

ore 20.00 PN Trieste–CC Ortigia 11-12

ore 20.00 Vasas Plaket-RN Savona 18-17

Classifiche

Girone A: Telimar 6, CN Barcelona (Esp) 3, En Tourcoing (Fra) 3, VK Solaris (Cro) 0.

Girone B: Vasas Plaket (Hun) 6, RN Savona 3, Honved (Hun) 3, Apollon Smyrnis (Gre) 0.

Girone D: CC Ortigia 1928 6, Panionios (Gre) 3, VPK Primorac (Mne ) 3, Pallanuoto Trieste 0.

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo