Volley femminile, Busto Arsizio crolla anche a Roma. Novara in testa alla Serie A1, primo sigillo di Firenze

La vittoria di Milano scontro Scandicci al tie-break ha caratterizzato la terza giornata della Serie A1 di volley femminile. Nel pomeriggio si sono però disputate altre quattro partite. Novara ha sconfitto Pinerolo per 3-1 (25-17; 25-16; 26-28; 25-20) e ha agganciato Conegliano in testa alla classifica generale. Il derby piemontese è stato indirizzato dall’opposto Vita Akimova (23 punti), ben spalleggiata dalle schiacciatrici Anne Buijs (16 punti) e Caterina Bosetti (14), in doppia cifra anche le centrali Cristina Chirichella (11 punti, 3 muri) e Anna Danesi (14 punti, 2 muri). Alle padrone di casa non sono bastate Adelina Ungurueanu (17 punti), Yasmina Akrari (10) e Anett Németh (10).

Terza sconfitta consecutiva per l’attesa Busto Arsizio guidata da Julio Velasco, che si è dovuta arrendere sul campo di Roma per 3-2 (25-20; 25-21; 20-25; 23-25; 15-13). Il tentativo di rimonta delle Farfalle non è andato a buon fine nella tana delle capitoline, nonostante le buone prove di Giuditta Lualdi (18 punti), Giorgia Frosini (11), Dominika Giuliani (10) e Benedetta Maria Sartori (11). A trascinare le padrone di casa sono state Erblira Bici (24 punti) e Celeste Plak (23), in doppia cifra anche la centrale Ana Beatriz Silva Correa (13 punti, 7 muri).

Prima vittoria stagionale per Firenze, che ha liquidato Bergamo con un secco 3-0 (25-23; 25-22; 25-22) di fronte al proprio pubblico. A mettersi in luce sono state soprattutto Mayu Ishikawa (15 punti) ed Emma Graziani (11), tra le fila delle ospiti le migliori sono state Lorrayna Marys Da Silva (10) e Stella Nervini (8). Casalmaggiore si è rialzata dall’eliminazione subita in Challenge Cup sconfiggendo Trento per 3-0 (25-22; 25-22; 25-). In grande spolvero Breana Edwards (13 punti), Malwina Smarzek (14) ed Elena Perinelli (10) contro Yana Shcherban (10) e compagne.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Allianz Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci 3-2 (27-25; 25-18; 25-27; 22-25; 16-14)

Trasportipesanti Casalmaggiore vs Itas Trentino 3-0 (25-22; 25-22; 25-13)

Il Bisonte Firenze vs Volley Bergamo 1991 3-0 (25-23; 25-22; 25-22)

Wash4green Pinerolo vs Igor Gorgonzola Novara 1-3 (17-25; 16-25; 28-26; 20-25)

Roma Volley Club vs Uyba Volley Busto Arsizio 3-2 (25-20; 25-21; 20-25; 23-25; 15-13)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 9 punti, Novara 9, Milano 8, Scandicci 7, Vallefoglia 7, Roma 4, Firenze 4, Casalmaggiore 4, Pinerolo 3, Chieri 3, Bergamo 2, Cuneo 2, Casalmaggiore 1, Busto Arsizio 1, Trento 0.

Foto: Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli