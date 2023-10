Volley femminile, Milano piega Scandicci al tie-break. Straripante Egonu: vinta la sfida stellare con Antropova

Milano ha sconfitto Scandicci per 3-2 (27-25; 25-18; 25-27; 22-25; 16-14) nel big match della terza giornata della Serie A1 di volley femminile. C’era grande attesa per il confronto tra le due compagini più accreditate per provare a scucire lo scudetto dal petto di Conegliano, ma l’interesse principale era soprattutto per lo scontro diretto interno tra le opposte Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, una di fronte all’altra dopo la turbolenta estate con la Nazionale.

Paola Egonu ha trascinato le meneghine al successo, mettendo a segno 33 punti (1 muro, 2 ace) dopo che agli Europei era stata riserva fino al momento più critico della semifinale contro la Turchia. La 24enne, che aveva poi rinunciato al torneo preolimpico, ha saputo fare la differenza dall’alto della propria caratura agonistica e di una potenza di braccio rimarchevole, a fronte di 12 errori commessi nei cinque set.

Ekaterina Antropova ha risposto con 19 punti (2 muri, 2 ace). Dopo un buon avvio in cui la 20enne era stata particolarmente incisiva e aveva contribuito a portare la formazione toscana sul 24-21 nel primo set, l’attaccante ha commesso un paio di errori cruciali nella fase calda del parziale d’apertura. Tra seconda e terza frazione ha faticato, ma pian piano è riemersa e ha fornito un contributo importante durante la rimonta e nel tie-break, dove ha però attaccato fuori sul match-point di Milano.

La palleggiatrice Alessia Orro si è appoggiata tantissimo su Egonu, ma ha sfruttato anche le centrali Sonia Candi (7 punti, 3 muri) e Dana Rettke (13 punti), alternanza tra le schiacciatrici Myriam Sylla (9), Nika Daalderop (6) ed Helena Cazaute (5). Tra le fila di Scandicci, diretta da Maja Ognjenovic, si è distinta la centrale Linda Nwakalor (18 punti, 6 muri), 14 punti per Ana Carolina Da Silva, 9 per Britt Herbots, 14 per Zhu Ting.

Milano è stata brava ad annullare tre set-point sul 21-24 del primo parziale e poi ha giganteggiato nella seconda frazione di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud. Le ragazze di coach Marco Gaspari sembrano avere messo il successo in cassaforte sul 15-9 nel terzo set, ma hanno subito una rimonta fino al 15-15. Le padrone di casa hanno nuovamente allungato sul 20-15, ma le ospiti hanno recuperato punto dopo punto fino al 23-21, hanno operato il sorpasso sul 24-23 e poi hanno chiuso alla terza occasione utile.

La partita è girata in maniera repentina, Scandicci ha allungato sul +4 in avvio della quarta frazione (8-4) e ha trascinato la contesa al tie-break. La frazione decisiva è stata caratterizzata da un intenso punto a punto fino al 13-13, Milano ha avuto a disposizione un match point annullato dalle ospiti, poi una nuova occasione che Antropova non è riuscita ad annullare. Terzo sigillo consecutivo per le rosablù, che si portano a una lunghezza di distacco dalle capoliste Conegliano e Novara. Prima sconfitta stagionale per Scandicci, che si trova in quarta posizione a -2 dalla vetta.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo